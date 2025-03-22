https://ria.ru/20250322/fond-2006662160.html
Россиянам назвали условия для получения пенсии в сто тысяч рублей
Россиянам назвали условия для получения пенсии в сто тысяч рублей - РИА Новости, 22.03.2025
Россиянам назвали условия для получения пенсии в сто тысяч рублей
Увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при ежемесячном доходе не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накоплении 625 пенсионных баллов, стаж... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:50:00+03:00
2025-03-22T14:50:00+03:00
2025-03-22T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при ежемесячном доходе не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накоплении 625 пенсионных баллов, стаж при этом составит не менее 62,5 года, следует из данных Социального фонда России. В 2025 году максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить за год, составляет десять. Получить их возможно при доходе в 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, доходы свыше этой суммы не будут учитываться для начисления пенсии. Для получения пенсии в размере 100 тысяч рублей в месяц при сегодняшнем размере пенсионного коэффициента в 145,69 рубля при достижении пенсионного возраста россиянину необходимо иметь не менее 625 пенсионных баллов. Для этого, согласно калькулятору Социального фонда России, гражданину необходимо иметь стаж в 62,5 года. Достичь обозначенного количества баллов можно и при других условиях. Если обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а выждав от восьми лет, можно увеличить их число в два раза. Непенсионные страховые периоды, такие как военная служба, уход за ребенком до полутора лет и уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или россиянином старше 80 лет, тоже дадут дополнительные баллы. Их можно совмещать с основным периодом работы.
https://ria.ru/20250321/pensii-2006348312.html
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общество, россия, пенсия
Россиянам назвали условия для получения пенсии в сто тысяч рублей
Социальный фонд рассказал, как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при ежемесячном доходе не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накоплении 625 пенсионных баллов, стаж при этом составит не менее 62,5 года, следует из данных Социального фонда России.
В 2025 году максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить за год, составляет десять. Получить их возможно при доходе в 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, доходы свыше этой суммы не будут учитываться для начисления пенсии.
Для получения пенсии в размере 100 тысяч рублей в месяц при сегодняшнем размере пенсионного коэффициента в 145,69 рубля при достижении пенсионного возраста россиянину необходимо иметь не менее 625 пенсионных баллов. Для этого, согласно калькулятору Социального фонда России
, гражданину необходимо иметь стаж в 62,5 года.
Достичь обозначенного количества баллов можно и при других условиях. Если обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а выждав от восьми лет, можно увеличить их число в два раза.
Непенсионные страховые периоды, такие как военная служба, уход за ребенком до полутора лет и уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или россиянином старше 80 лет, тоже дадут дополнительные баллы. Их можно совмещать с основным периодом работы.