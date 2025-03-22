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На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста - РИА Новости, 22.03.2025
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Туризм
 
14:01 22.03.2025 (обновлено: 14:33 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/filippiny-2006657967.html
На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста
На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста - РИА Новости, 22.03.2025
На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста
На Филиппинах нашли россиянина, ранее пропавшего в составе туристической группы в районе вулкана Талинис, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:01:00+03:00
2025-03-22T14:33:00+03:00
туризм
филиппины
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Филиппинах нашли россиянина, ранее пропавшего в составе туристической группы в районе вулкана Талинис, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране."Согласно заявлению муниципальных властей города Валенсия провинции Негрос Ориентал, в результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов, пропавший на Филиппинах в составе группы иностранных туристов из шести человек 19 марта", — сказали в дипмиссии.В посольстве уточнили, что жизни россиянина ничего не угрожает. "Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем", — добавили в дипломатическом представительстве.Агентство Philippines News Agency ранее сообщало, что 38-летний гражданин России вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис. Поисково-спасательные отряды занимались поиском туристов. По предварительным данным, группа иностранцев отправилась в однодневный поход и не имела запасов для ночевки или длительного пребывания.
https://ria.ru/20250308/eksperty-2003774788.html
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филиппины
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филиппины, россия, новости - туризм
Туризм, Филиппины, Россия, Новости - Туризм
На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста

На Филиппинах нашли россиянина, пропавшего в составе туристической группы

© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на Филиппинах
Машина полиции на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на Филиппинах. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Филиппинах нашли россиянина, ранее пропавшего в составе туристической группы в районе вулкана Талинис, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.
«
"Согласно заявлению муниципальных властей города Валенсия провинции Негрос Ориентал, в результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов, пропавший на Филиппинах в составе группы иностранных туристов из шести человек 19 марта", — сказали в дипмиссии.
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В посольстве уточнили, что жизни россиянина ничего не угрожает.
"Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем", — добавили в дипломатическом представительстве.
Агентство Philippines News Agency ранее сообщало, что 38-летний гражданин России вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис. Поисково-спасательные отряды занимались поиском туристов. По предварительным данным, группа иностранцев отправилась в однодневный поход и не имела запасов для ночевки или длительного пребывания.
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