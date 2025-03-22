На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста
На Филиппинах нашли россиянина, пропавшего в составе туристической группы
© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на Филиппинах
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на Филиппинах. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Филиппинах нашли россиянина, ранее пропавшего в составе туристической группы в районе вулкана Талинис, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.
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"Согласно заявлению муниципальных властей города Валенсия провинции Негрос Ориентал, в результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов, пропавший на Филиппинах в составе группы иностранных туристов из шести человек 19 марта", — сказали в дипмиссии.
В посольстве уточнили, что жизни россиянина ничего не угрожает.
"Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем", — добавили в дипломатическом представительстве.
Агентство Philippines News Agency ранее сообщало, что 38-летний гражданин России вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис. Поисково-спасательные отряды занимались поиском туристов. По предварительным данным, группа иностранцев отправилась в однодневный поход и не имела запасов для ночевки или длительного пребывания.
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