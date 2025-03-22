https://ria.ru/20250322/filippiny-2006657967.html

На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста

На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста - РИА Новости, 22.03.2025

На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста

На Филиппинах нашли россиянина, ранее пропавшего в составе туристической группы в районе вулкана Талинис, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:01:00+03:00

2025-03-22T14:01:00+03:00

2025-03-22T14:33:00+03:00

туризм

филиппины

россия

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147952/47/1479524729_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f73c8b44e566140b7712543ecfe8fd86.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Филиппинах нашли россиянина, ранее пропавшего в составе туристической группы в районе вулкана Талинис, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране."Согласно заявлению муниципальных властей города Валенсия провинции Негрос Ориентал, в результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов, пропавший на Филиппинах в составе группы иностранных туристов из шести человек 19 марта", — сказали в дипмиссии.В посольстве уточнили, что жизни россиянина ничего не угрожает. "Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем", — добавили в дипломатическом представительстве.Агентство Philippines News Agency ранее сообщало, что 38-летний гражданин России вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис. Поисково-спасательные отряды занимались поиском туристов. По предварительным данным, группа иностранцев отправилась в однодневный поход и не имела запасов для ночевки или длительного пребывания.

https://ria.ru/20250308/eksperty-2003774788.html

https://ria.ru/20250228/turisty-2002101970.html

филиппины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

филиппины, россия, новости - туризм