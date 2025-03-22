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На Западе раскрыли дерзкий план Европы против России - РИА Новости, 22.03.2025
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12:31 22.03.2025 (обновлено: 14:36 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/evropa-2006647893.html
На Западе раскрыли дерзкий план Европы против России
На Западе раскрыли дерзкий план Европы против России - РИА Новости, 22.03.2025
На Западе раскрыли дерзкий план Европы против России
Евросоюз оправдывает миллиардные расходы на ВПК якобы российской угрозой, пишет бывший депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети X. РИА Новости, 22.03.2025
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мик уоллес
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Евросоюз оправдывает миллиардные расходы на ВПК якобы российской угрозой, пишет бывший депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети X."ЕС оправдывает Россией трату сотен миллиардов евро своих граждан на оружие, чтобы подпитывать военно-промышленный комплекс", — указал Уоллес.Экс-депутат также предупредил, что увеличение расходов на оборону может привести к началу войны, а сами боевые действия к миру не ведут.В четверг информационное агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030-го, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html
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россия, европа, москва, мик уоллес, евросоюз, нато, европарламент, в мире
Россия, Европа, Москва, Мик Уоллес, Евросоюз, НАТО, Европарламент, В мире
На Западе раскрыли дерзкий план Европы против России

Экс-депутат ЕП Уоллес: ЕС оправдывает крупные расходы на ВПК российской угрозой

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Евросоюз оправдывает миллиардные расходы на ВПК якобы российской угрозой, пишет бывший депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети X.
«
"ЕС оправдывает Россией трату сотен миллиардов евро своих граждан на оружие, чтобы подпитывать военно-промышленный комплекс", — указал Уоллес.
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Экс-депутат также предупредил, что увеличение расходов на оборону может привести к началу войны, а сами боевые действия к миру не ведут.
В четверг информационное агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030-го, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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