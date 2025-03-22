https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006648245.html

В Эрмитаже мужчина сел на экспонат

В Эрмитаже мужчина сел на экспонат - РИА Новости, 22.03.2025

В Эрмитаже мужчина сел на экспонат

Посетитель Государственного Эрмитажа встал ногами на подножную скамеечку тронного кресла магистра мальтийского ордена конца XVIII века, его задержали, сообщает... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:35:00+03:00

2025-03-22T12:35:00+03:00

2025-03-22T12:35:00+03:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

государственный эрмитаж

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Посетитель Государственного Эрмитажа встал ногами на подножную скамеечку тронного кресла магистра мальтийского ордена конца XVIII века, его задержали, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. "59-летний посетитель музея зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. К мужчине сразу же подошла смотритель музея и сделала ему замечание, на что мужчина отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат (подножная скамеечка)", - говорится в сообщении. Работники музея сразу передали информацию о произошедшем сотрудникам Росгвардии, осуществляющим охрану Эрмитажа. Мужчину задержали. Отмечается, что в ходе предварительного осмотра экспоната хранитель музея обнаружил микроповреждения. Музейный экспонат будет направлен на более тщательную экспертизу.

https://ria.ru/20240808/krazha-1964824448.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный эрмитаж, происшествия