https://ria.ru/20250322/er-2006634690.html

ЕР передала помощь участникам спецоперации в ростовском госпитале

ЕР передала помощь участникам спецоперации в ростовском госпитале - РИА Новости, 22.03.2025

ЕР передала помощь участникам спецоперации в ростовском госпитале

Депутаты партии "Единая Россия" передали помощь участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:58:00+03:00

2025-03-22T09:58:00+03:00

2025-03-22T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Депутаты партии "Единая Россия" передали помощь участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе политического объединения. "Единороссы Ростовской области в очередной раз передали помощь в военный госпиталь Ростова-на-Дону для проходящих здесь лечение участников специальной военной операции", - говорится в пресс-релизе партии. В пресс-релизе отмечается, что депутаты дали военным принадлежности для повседневного использования и вместительные рюкзаки, необходимые для поездок. "Продолжаем поддерживать ребят, которые сейчас находятся на лечении. В очередной раз выразили слова благодарности за их мужество и стойкость при защите нашей страны", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя парламента Ростовской области, члена президиума регионального политического совета "Единой России" Александра Косачева. В партии уточнили, что содействие в сборе помощи оказал депутат Госдумы от Ростовской области Антон Гетта. "С самого начала СВО мы оказываем необходимую поддержку участникам спецоперации. Будь то передача гуманитарного груза или помощь в получении положенных выплат - мы всегда рядом. Сегодня, навещая раненых бойцов, поблагодарили их за проявленные самоотверженность и мужество и, конечно, пожелали скорейшего выздоровления. Отдельное спасибо врачам и персоналу госпиталя. Важно, что, помимо сложнейших операций и медицинских процедур, они делают все возможное для поддержки силы духа наших героев", - приводятся в сообщении пресс-службы слова депутата Госдумы. В партии также обратили внимание, что ростовские депутаты-единороссы взаимодействуют с окружным военным клиническим госпиталем с начала СВО. "Так, благодаря помощи депутатов фракции "Единая Россия" донского парламента приобретены оборудование для операционной, холодильники, телевизоры, микроволновые печи, кровати и прикроватные тумбочки, был произведен ремонт в хирургическом корпусе, холлы госпиталя оснащены удобной мебелью. Кроме того, для приятного досуга пациентов оборудован мультимедийный комплекс. Также депутаты и волонтеры неоднократно передавали сюда питьевую воду и бытовые принадлежности", - рассказали в ЕР.

https://ria.ru/20241121/gumpomosch-1985086481.html

https://ria.ru/20241108/gumpomosch-1982755091.html

https://ria.ru/20250222/pomosch-2001006770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ростовская область, ростов-на-дону, антон гетта, единая россия, госдума рф