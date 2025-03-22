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Москва увеличила экспорт товаров пищевой промышленности во Вьетнам на 28% - РИА Новости, 22.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/eksport-2006595499.html
Москва увеличила экспорт товаров пищевой промышленности во Вьетнам на 28%
Москва увеличила экспорт товаров пищевой промышленности во Вьетнам на 28% - РИА Новости, 22.03.2025
Москва увеличила экспорт товаров пищевой промышленности во Вьетнам на 28%
По итогам прошлого года московские промышленники нарастили объемы экспорта товаров пищевой промышленности во Вьетнам на 28 процентов, сообщил в субботу министр... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:13:00+03:00
2025-03-22T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
экономика
вьетнам
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года московские промышленники нарастили объемы экспорта товаров пищевой промышленности во Вьетнам на 28 процентов, сообщил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Министр уточнил, что особой популярностью среди вьетнамцев пользуются товары для детского питания, шоколадные и кондитерские изделия, макароны, безалкогольные напитки, а также консервированная рыбная и мясная продукция."Мы видим растущий интерес вьетнамских партнеров к продуктам московского производства. Город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям, развивающим экспортное направление, и помогает им выходить на новые рынки. Уже в апреле 2025 года столичные производители пищевой продукции примут участие в бизнес-миссии в Ханой, что создаст дополнительные возможности для расширения поставок", — приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Отмечается, что в 2019 году был создан центр "Моспром" для поддержки столичных экспортно ориентированных промышленных предприятий. Он является подведомственной организацией ДИПП. В пресс-службе уточнили, что "Моспром" разработал и запустил более 10 разных мер поддержки. Среди них — разработка индивидуальных экспортных стратегий, подбор рынков сбыта, сопровождение внешнеторговых контрактов, преодоление торговых барьеров, верификация иностранных контрагентов и прочее. При этом одним из самых востребованных инструментов остается байерская программа. Она помогает компаниям участвовать в международных профильных выставках и бизнес-миссиях.Кроме того, столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является целым комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках этого национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам оказывают поддержку. К примеру, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.Ранее Гарбузов сообщал, что за 10 месяцев 2024 года поставки товаров приборостроения и микроэлектроники, произведенных в Москве, во Вьетнам выросли в шесть раз. Это связано с расширением производственных мощностей столичных компаний, а также с совершенствованием технологических процессов и логистики.
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анатолий гарбузов, москва, экономика, вьетнам, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва, Экономика, Вьетнам, Поддержка бизнеса
Москва увеличила экспорт товаров пищевой промышленности во Вьетнам на 28%

Экспорт продуктов питания из Москвы во Вьетнам вырос на 28% по итогам 2024 года

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППП Производство продуктов питания
Производство продуктов питания - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППП
Производство продуктов питания. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года московские промышленники нарастили объемы экспорта товаров пищевой промышленности во Вьетнам на 28 процентов, сообщил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Министр уточнил, что особой популярностью среди вьетнамцев пользуются товары для детского питания, шоколадные и кондитерские изделия, макароны, безалкогольные напитки, а также консервированная рыбная и мясная продукция.
«
"Мы видим растущий интерес вьетнамских партнеров к продуктам московского производства. Город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям, развивающим экспортное направление, и помогает им выходить на новые рынки. Уже в апреле 2025 года столичные производители пищевой продукции примут участие в бизнес-миссии в Ханой, что создаст дополнительные возможности для расширения поставок", — приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
Отмечается, что в 2019 году был создан центр "Моспром" для поддержки столичных экспортно ориентированных промышленных предприятий. Он является подведомственной организацией ДИПП. В пресс-службе уточнили, что "Моспром" разработал и запустил более 10 разных мер поддержки. Среди них — разработка индивидуальных экспортных стратегий, подбор рынков сбыта, сопровождение внешнеторговых контрактов, преодоление торговых барьеров, верификация иностранных контрагентов и прочее. При этом одним из самых востребованных инструментов остается байерская программа. Она помогает компаниям участвовать в международных профильных выставках и бизнес-миссиях.
Кроме того, столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является целым комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках этого национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам оказывают поддержку. К примеру, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.
Ранее Гарбузов сообщал, что за 10 месяцев 2024 года поставки товаров приборостроения и микроэлектроники, произведенных в Москве, во Вьетнам выросли в шесть раз. Это связано с расширением производственных мощностей столичных компаний, а также с совершенствованием технологических процессов и логистики.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваЭкономикаВьетнамПоддержка бизнеса
 
 
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