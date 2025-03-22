https://ria.ru/20250322/ekspert-2006643039.html

Налоговый консультант рассказала, как справиться с задолженностями

Налоговый консультант рассказала, как справиться с задолженностями - РИА Новости, 22.03.2025

Налоговый консультант рассказала, как справиться с задолженностями

Налогоплательщики, которые не могут уплатить задолженность из-за временных финансовых трудностей, имеют право обратиться в Федеральную налоговую службу, которая РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T11:24:00+03:00

2025-03-22T11:24:00+03:00

2025-03-22T11:24:00+03:00

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Налогоплательщики, которые не могут уплатить задолженность из-за временных финансовых трудностей, имеют право обратиться в Федеральную налоговую службу, которая предложит варианты погашения долга по частям, но делать это следует не слишком поздно, ведь правоохранители могут возбудить уголовное дело, заявила РИА Новости налоговый консультант, член Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. "Если налогоплательщик испытывает временные финансовые трудности и не может сразу уплатить всю задолженность в бюджет, он имеет право обратиться в налоговый орган и попросить помочь урегулировать кассовый разрыв. Уже несколько лет Федеральная налоговая служба расширяет экосистему согласительных процедур, позволяя налогоплательщикам уплатить проблемный налоговый долг по частям", - сказала Мучараева. Так, в зависимости от стадии взыскания проблемного долга налогоплательщику могут предложить несколько вариантов погашения задолженности, отмечает эксперт. Например, это может быть отсрочка или рассрочка по уплате налога, а также применение отлагательных мер взыскания. "То есть сдвинуть сроки принудительного взыскания налогов до пределов, установленных Налоговым кодексом. Например, по закону инспекция должна направить налогоплательщику требование об уплате задолженности не позднее трех месяцев с момента ее возникновения - его можно направить в первый день трехмесячного срока, а можно в последний", - пояснила Мучараева. Кроме того, можно заключить мировое соглашение о банкротстве, добавляет эксперт. Эта мера поддержки применяется, если есть препятствия к получению рассрочки. "Например, если налогоплательщик оспаривает в суде решение по налоговой проверке или возбуждено уголовное дело. В таком случае инспекция сама подает заявление о банкротстве и на одном из первых заседаний стороны заключают мировое соглашение. Для должника это способ рассрочить погашение долга перед бюджетом и не стать банкротом, а налоговая получает возможность в случае нарушения условий мирового соглашения получить статус залогового кредитора или взыскать долг с поручителя и банка-гаранта", - отмечает эксперт. Как подчеркивает Мучараева, налогоплательщик мало что теряет в этом случае, поскольку на этой стадии у налогового органа уже есть стратегия взыскания, соответственно, он сможет предложить наилучшее решение проблемы. "А вот если обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки позже, уже после вступления решения по налоговой проверке в силу, рассрочку могут не дать - есть вероятность, что правоохранительные органы успеют возбудить уголовное дело. В таком случае для освобождения от уголовной ответственности ущерб придется погасить в полном объеме и сразу", - сказала она.

https://ria.ru/20250320/lgoty-1730215629.html

https://ria.ru/20250316/nalog-1779466757.html

https://ria.ru/20241202/nalog-1986782327.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)