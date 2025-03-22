https://ria.ru/20250322/ekspert-2006629022.html

Экономист рассказал, к чему приведут пошлины США на медь

Экономист рассказал, к чему приведут пошлины США на медь - РИА Новости, 22.03.2025

Экономист рассказал, к чему приведут пошлины США на медь

Пошлины США на медь могут привести к перекосу ее поставок на мировом рынке, при этом Россия может нарастить экспорт этого металла из-за имеющихся значительных... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:34:00+03:00

2025-03-22T08:34:00+03:00

2025-03-22T08:34:00+03:00

экономика

россия

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пошлины США на медь могут привести к перекосу ее поставок на мировом рынке, при этом Россия может нарастить экспорт этого металла из-за имеющихся значительных запасов, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. Ранее в марте агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США могут получить рекордные поставки меди за месяц перед возможным введением в стране пошлин на ее импорт - в ближайшие недели может поступить от 100 до 150 тысяч тонн рафинированной меди. В феврале агентство писало, что американский президент Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах. "Возможное введение США пошлин на медь может привести к тому, что возникнет перекос в поставках этого металла в мире, в одних странах запасы меди будут больше, чем требуется, а в других может возникнуть ее дефицит. Это потребует изменения логистики поставок меди в мире, и на это может уйти время, что приведет к дальнейшему росту цен на медь", - прокомментировал Баранов увеличение поставок металла в Штаты на фоне возможного введения пошлин. Также, по его словам, не исключено, что введение пошлин может повлиять на производство меди в мире, привести к его сокращению. Те страны, которые накопят значительные запасы меди, могут получить выгоду, так как они не будут зависеть от роста цен на нее некоторое время, добавил Баранов. По его мнению, на горизонте 1-2 лет цена за тонну красного металла может достичь отметки в 11 тысяч долларов. "У РФ имеются значительные запасы меди и маловероятно, что эта ситуация на рынке меди отрицательно скажется на ней, напротив, если в мире возникнет дисбаланс меди, Россия может увеличить экспорт данного металла", - ответил эксперт на вопрос о последствиях этих пошлин для РФ. Аналитик отметил, что с начала года стоимость красного металла выросла на 15%, в частности, из-за сложной геополитической ситуации и торговых разногласий между странами. Кроме того, на рост цен повлияло увеличение спроса на медь в энергетике, электротехнической и электронной промышленности.

https://ria.ru/20250321/tramp-2006576774.html

https://ria.ru/20250315/poshliny-2005172844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады