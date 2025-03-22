https://ria.ru/20250322/dtp-2006723939.html

В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали

В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали - РИА Новости, 22.03.2025

В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали

Один человек погиб и еще 10, в том числе пять детей, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м километре дороги М-2 "Крым" под Тулой, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T23:36:00+03:00

2025-03-22T23:36:00+03:00

2025-03-22T23:54:00+03:00

происшествия

авто

тула

тульская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

hyundai creta

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ТУЛА, 22 мар – РИА Новости. Один человек погиб и еще 10, в том числе пять детей, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м километре дороги М-2 "Крым" под Тулой, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. "Двадцать второго марта 2025 года в 19.25 на 198-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести, из них пять несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД. В пресс-службе Госавтоинспекции Тульской области уточнили, что участниками ДТП стали Mitsubishi Lancer, Nissan, Hyundai и "Нива". Погибла пассажирка "Нивы".

https://ria.ru/20250313/avtobus-2004666442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, тула, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), hyundai creta