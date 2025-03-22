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В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали - РИА Новости, 22.03.2025
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23:36 22.03.2025 (обновлено: 23:54 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/dtp-2006723939.html
В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали
В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали - РИА Новости, 22.03.2025
В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали
Один человек погиб и еще 10, в том числе пять детей, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м километре дороги М-2 "Крым" под Тулой, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2025
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происшествия
авто
тула
тульская область
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ТУЛА, 22 мар – РИА Новости. Один человек погиб и еще 10, в том числе пять детей, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м километре дороги М-2 "Крым" под Тулой, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. "Двадцать второго марта 2025 года в 19.25 на 198-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести, из них пять несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД. В пресс-службе Госавтоинспекции Тульской области уточнили, что участниками ДТП стали Mitsubishi Lancer, Nissan, Hyundai и "Нива". Погибла пассажирка "Нивы".
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происшествия, авто, тула, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), hyundai creta
Происшествия, Авто, Тула, Тульская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Hyundai Creta
В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали

В ДТП с участием четырех автомобилей под Тулой один человек погиб, 10 пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТУЛА, 22 мар – РИА Новости. Один человек погиб и еще 10, в том числе пять детей, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м километре дороги М-2 "Крым" под Тулой, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«
"Двадцать второго марта 2025 года в 19.25 на 198-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести, из них пять несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД.
В пресс-службе Госавтоинспекции Тульской области уточнили, что участниками ДТП стали Mitsubishi Lancer, Nissan, Hyundai и "Нива". Погибла пассажирка "Нивы".
Микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет в Саратовской области. 13 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали четверо подростков
13 марта, 08:28
 
ПроисшествияАвтоТулаТульская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Hyundai Creta
 
 
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