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В ДТП на трассе М-2 "Крым" в Туле погибла женщина - РИА Новости, 22.03.2025
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21:56 22.03.2025 (обновлено: 22:02 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/dtp-2006716934.html
В ДТП на трассе М-2 "Крым" в Туле погибла женщина
В ДТП на трассе М-2 "Крым" в Туле погибла женщина - РИА Новости, 22.03.2025
В ДТП на трассе М-2 "Крым" в Туле погибла женщина
Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе М-2 в Туле, один человек погиб, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:56:00+03:00
2025-03-22T22:02:00+03:00
происшествия
тула
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
трасса м-2 (симферопольское шоссе)
авто
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе М-2 в Туле, один человек погиб, сообщает МЧС России."В Туле сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На 199-м километре трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. Всего в аварии пострадали девять человек, из них дети трех, шести, 12 и 13 лет. Женщина погибла. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250321/peshehod-2006580429.html
тула
россия
трасса м-2 (симферопольское шоссе)
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происшествия, тула, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), трасса м-2 (симферопольское шоссе), авто
Происшествия, Тула, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Трасса М-2 (Симферопольское шоссе), Авто
В ДТП на трассе М-2 "Крым" в Туле погибла женщина

МЧС: при столкновении четырех автомобилей на трассе М-2 в Тулу погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе М-2 в Туле, один человек погиб, сообщает МЧС России.
«
Туле сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На 199-м километре трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. Всего в аварии пострадали девять человек, из них дети трех, шести, 12 и 13 лет. Женщина погибла. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Пермской области снегоуборщик задавил пешехода насмерть
21 марта, 20:13
 
ПроисшествияТулаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Трасса М-2 (Симферопольское шоссе)Авто
 
 
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