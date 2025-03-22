https://ria.ru/20250322/dtp-2006716934.html

В ДТП на трассе М-2 "Крым" в Туле погибла женщина

В ДТП на трассе М-2 "Крым" в Туле погибла женщина - РИА Новости, 22.03.2025

В ДТП на трассе М-2 "Крым" в Туле погибла женщина

Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе М-2 в Туле, один человек погиб, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:56:00+03:00

2025-03-22T21:56:00+03:00

2025-03-22T22:02:00+03:00

происшествия

тула

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

трасса м-2 (симферопольское шоссе)

авто

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе М-2 в Туле, один человек погиб, сообщает МЧС России."В Туле сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На 199-м километре трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. Всего в аварии пострадали девять человек, из них дети трех, шести, 12 и 13 лет. Женщина погибла. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250321/peshehod-2006580429.html

тула

россия

трасса м-2 (симферопольское шоссе)

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Наталья Макарова

происшествия, тула, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), трасса м-2 (симферопольское шоссе), авто