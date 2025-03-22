https://ria.ru/20250322/dron-2006722276.html

Украинский дрон атаковал полицейский автомобиль в Запорожской области

Украинский дрон атаковал полицейский автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 22.03.2025

Украинский дрон атаковал полицейский автомобиль в Запорожской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал полицейский автомобиль в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T23:08:00+03:00

2025-03-22T23:08:00+03:00

2025-03-22T23:08:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал полицейский автомобиль в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал полицейский автомобиль в Каменке-Днепровской. Еще один удар украинского дрона зафиксирован вблизи отделения полиции", - сказал Рогов. По его словам, полицейский автомобиль в результате атаки поврежден, пострадавших нет. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины