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Украинский дрон атаковал полицейский автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/dron-2006722276.html
Украинский дрон атаковал полицейский автомобиль в Запорожской области
Украинский дрон атаковал полицейский автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 22.03.2025
Украинский дрон атаковал полицейский автомобиль в Запорожской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал полицейский автомобиль в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:08:00+03:00
2025-03-22T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал полицейский автомобиль в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал полицейский автомобиль в Каменке-Днепровской. Еще один удар украинского дрона зафиксирован вблизи отделения полиции", - сказал Рогов. По его словам, полицейский автомобиль в результате атаки поврежден, пострадавших нет. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал полицейский автомобиль в Запорожской области

Рогов: дрон-камикадзе ВСУ атаковал полицейский автомобиль в Каменке-Днепровской

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал полицейский автомобиль в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Дрон-камикадзе ВСУ атаковал полицейский автомобиль в Каменке-Днепровской. Еще один удар украинского дрона зафиксирован вблизи отделения полиции", - сказал Рогов.
По его словам, полицейский автомобиль в результате атаки поврежден, пострадавших нет.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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