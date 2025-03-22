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В Бразилии и на Мадагаскаре появятся партнерские Русские дома
В Бразилии и на Мадагаскаре появятся партнерские Русские дома - РИА Новости, 22.03.2025
В Бразилии и на Мадагаскаре появятся партнерские Русские дома
Партнерские Русские дома появятся в Бразилии и Мадагаскаре, необходимые соглашения подписаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:32:00+03:00
2025-03-22T15:32:00+03:00
2025-03-22T15:32:00+03:00
бразилия
мадагаскар
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евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Партнерские Русские дома появятся в Бразилии и Мадагаскаре, необходимые соглашения подписаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. "Россотрудничество подписало соглашения с партнерскими Русскими домами (ПРД) в шести странах - Боливии, Бразилии, Ираке, Мадагаскаре, Сьерра-Леоне и Таиланде", - сказали в агентстве. Там отметили, что для Бразилии и Мадагаскара это первый опыт сотрудничества с Россотрудничеством, а другие страны продлили срок действия ранее заключенных договоров. По мнению главы агентства Евгения Примакова, это важное событие для укрепления культурных, образовательных и гуманитарных связей России. "Соглашение с Бразилией предусматривает открытие кафедры железнодорожной инженерии в штате Рио-де-Жанейро, издание учебника по шахматам, проведение недели русского кино на общественном телевидении и организацию лекций о русской культуре для жителей фавел. На Мадагаскаре запланированы круглые столы о продвижении русского языка, встречи с депутатами группы "Дружба Мадагаскар - Россия" и посещение школ Антананариву, где русский язык преподается как факультативный предмет", - уточнили в Россотрудничестве. Глобальная сеть партнерских Русских домов расширилась до 23 организаций в 20 государствах мира. Больше половины находятся на Африканском континенте. Четыре представительства действуют в Азии, три - на Ближнем Востоке, два - в Латинской Америке, одно - в Европе.
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бразилия, мадагаскар, боливия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, россия
Бразилия, Мадагаскар, Боливия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Россия
В Бразилии и на Мадагаскаре появятся партнерские Русские дома
Россотрудничество: в Бразилии и на Мадагаскаре появятся партнерские Русские дома