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Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США - РИА Новости, 22.03.2025
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15:39 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/dollar-2006667227.html
Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США
Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США - РИА Новости, 22.03.2025
Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США
Американский экономист Барри Эйхенгрин считает, что доллар может пострадать из-за "беспорядочного" введения Соединенными Штатами санкций, в том числе в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:39:00+03:00
2025-03-22T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский экономист Барри Эйхенгрин считает, что доллар может пострадать из-за "беспорядочного" введения Соединенными Штатами санкций, в том числе в отношении России. "Существует опасность для доллара, исходящая от беспорядочного применения США санкций… Наложенные на Россию санкции в 2022 году подтолкнули страны подстраховаться путем диверсификации, частично отказываясь от доллара, учитывая вероятность того, что долларовые активы России могут быть не только заморожены, но и конфискованы и направлены на восстановление Украины, создавая прецедент, что другие страны могут также пострадать", - пишет Эйхенгрин в статье для газеты Financial Times. По его словам, если США продолжат в том же духе, то валюты других стран, не поддерживающих санкционные усилия США, окажутся в выгодном положении. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Цены на нефть, Россия, США, Москва, Владимир Путин
Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США

FT: доллар может пострадать из-за беспорядочного введения санкций со стороны США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский экономист Барри Эйхенгрин считает, что доллар может пострадать из-за "беспорядочного" введения Соединенными Штатами санкций, в том числе в отношении России.
«
"Существует опасность для доллара, исходящая от беспорядочного применения США санкций… Наложенные на Россию санкции в 2022 году подтолкнули страны подстраховаться путем диверсификации, частично отказываясь от доллара, учитывая вероятность того, что долларовые активы России могут быть не только заморожены, но и конфискованы и направлены на восстановление Украины, создавая прецедент, что другие страны могут также пострадать", - пишет Эйхенгрин в статье для газеты Financial Times.
По его словам, если США продолжат в том же духе, то валюты других стран, не поддерживающих санкционные усилия США, окажутся в выгодном положении.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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