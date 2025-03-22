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Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США

Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США - РИА Новости, 22.03.2025

Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США

Американский экономист Барри Эйхенгрин считает, что доллар может пострадать из-за "беспорядочного" введения Соединенными Штатами санкций, в том числе в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:39:00+03:00

2025-03-22T15:39:00+03:00

2025-03-22T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский экономист Барри Эйхенгрин считает, что доллар может пострадать из-за "беспорядочного" введения Соединенными Штатами санкций, в том числе в отношении России. "Существует опасность для доллара, исходящая от беспорядочного применения США санкций… Наложенные на Россию санкции в 2022 году подтолкнули страны подстраховаться путем диверсификации, частично отказываясь от доллара, учитывая вероятность того, что долларовые активы России могут быть не только заморожены, но и конфискованы и направлены на восстановление Украины, создавая прецедент, что другие страны могут также пострадать", - пишет Эйхенгрин в статье для газеты Financial Times. По его словам, если США продолжат в том же духе, то валюты других стран, не поддерживающих санкционные усилия США, окажутся в выгодном положении. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, сша, москва, владимир путин