Американский экономист предупредил о риске для доллара из-за санкций США
FT: доллар может пострадать из-за беспорядочного введения санкций со стороны США
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский экономист Барри Эйхенгрин считает, что доллар может пострадать из-за "беспорядочного" введения Соединенными Штатами санкций, в том числе в отношении России.
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"Существует опасность для доллара, исходящая от беспорядочного применения США санкций… Наложенные на Россию санкции в 2022 году подтолкнули страны подстраховаться путем диверсификации, частично отказываясь от доллара, учитывая вероятность того, что долларовые активы России могут быть не только заморожены, но и конфискованы и направлены на восстановление Украины, создавая прецедент, что другие страны могут также пострадать", - пишет Эйхенгрин в статье для газеты Financial Times.
По его словам, если США продолжат в том же духе, то валюты других стран, не поддерживающих санкционные усилия США, окажутся в выгодном положении.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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