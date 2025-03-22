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Сербия рассчитывает на привилегированные условия поставок газа из России - РИА Новости, 22.03.2025
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17:44 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/dogovor-2006684571.html
Сербия рассчитывает на привилегированные условия поставок газа из России
Сербия рассчитывает на привилегированные условия поставок газа из России - РИА Новости, 22.03.2025
Сербия рассчитывает на привилегированные условия поставок газа из России
Договор России и Сербии о газоснабжении, который должен быть подписан в конце мая, как ожидается, даст Сербии привилегированные условия газоснабжения, заявил... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:44:00+03:00
2025-03-22T17:44:00+03:00
экономика
цены на нефть
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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Договор России и Сербии о газоснабжении, который должен быть подписан в конце мая, как ожидается, даст Сербии привилегированные условия газоснабжения, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович. В Белграде в субботу находится с визитом замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, который провел с Поповичем переговоры в сербском правительстве с участием посла России Александра Боцан-Харченко. "У нашего экономического сотрудничества большой потенциал, но важнее всего, что мы разговаривали о новом договоре по газу, который должен быть подписан в конце мая. Это прежде всего будет результатом договора двух президентов, но "Газпром" и "Србиягаз" уже активно работают над этим. Мы получили обещание господина Орешкина, что Сербия, как всегда, что касается поставок газа, будет привилегированна и всегда будем самым привилегированным партнером в Европе", - сказал Попович на брифинге по итогам переговоров. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 7 марта обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ от 31 мая 2025 года. Генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович рассказал в начале февраля, что сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с РФ рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок от 3 до 10 лет. По его словам сейчас цена за 1000 кубометров газа из РФ для Сербии колеблется около 300 долларов, при рыночной стоимости в Европе около 600 евро за тысячу кубических метров. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
https://ria.ru/20250307/vuchich-2003649424.html
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экономика, цены на нефть, сербия, россия, белград (город), максим орешкин, александр боцан-харченко, александр вучич, газпром, турецкий поток
Экономика, Цены на нефть, Сербия, Россия, Белград (город), Максим Орешкин, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Газпром, Турецкий поток
Сербия рассчитывает на привилегированные условия поставок газа из России

Попович: договор с Россией даст Сербии привилегированные условия поставок газа

© Фото : NISРабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Договор России и Сербии о газоснабжении, который должен быть подписан в конце мая, как ожидается, даст Сербии привилегированные условия газоснабжения, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович.
В Белграде в субботу находится с визитом замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, который провел с Поповичем переговоры в сербском правительстве с участием посла России Александра Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Путин и Вучич обсудили продление договора о поставках газа
7 марта, 15:31
«
"У нашего экономического сотрудничества большой потенциал, но важнее всего, что мы разговаривали о новом договоре по газу, который должен быть подписан в конце мая. Это прежде всего будет результатом договора двух президентов, но "Газпром" и "Србиягаз" уже активно работают над этим. Мы получили обещание господина Орешкина, что Сербия, как всегда, что касается поставок газа, будет привилегированна и всегда будем самым привилегированным партнером в Европе", - сказал Попович на брифинге по итогам переговоров.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 7 марта обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ от 31 мая 2025 года.
Генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович рассказал в начале февраля, что сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с РФ рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок от 3 до 10 лет. По его словам сейчас цена за 1000 кубометров газа из РФ для Сербии колеблется около 300 долларов, при рыночной стоимости в Европе около 600 евро за тысячу кубических метров.
Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Путин и Вучич обсудили энергетическое сотрудничество
7 марта, 16:31
 
ЭкономикаЦены на нефтьСербияРоссияБелград (город)Максим ОрешкинАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичГазпромТурецкий поток
 
 
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