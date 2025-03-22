Сербия рассчитывает на привилегированные условия поставок газа из России
Попович: договор с Россией даст Сербии привилегированные условия поставок газа
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Договор России и Сербии о газоснабжении, который должен быть подписан в конце мая, как ожидается, даст Сербии привилегированные условия газоснабжения, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович.
В Белграде в субботу находится с визитом замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, который провел с Поповичем переговоры в сербском правительстве с участием посла России Александра Боцан-Харченко.
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"У нашего экономического сотрудничества большой потенциал, но важнее всего, что мы разговаривали о новом договоре по газу, который должен быть подписан в конце мая. Это прежде всего будет результатом договора двух президентов, но "Газпром" и "Србиягаз" уже активно работают над этим. Мы получили обещание господина Орешкина, что Сербия, как всегда, что касается поставок газа, будет привилегированна и всегда будем самым привилегированным партнером в Европе", - сказал Попович на брифинге по итогам переговоров.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 7 марта обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ от 31 мая 2025 года.
Генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович рассказал в начале февраля, что сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с РФ рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок от 3 до 10 лет. По его словам сейчас цена за 1000 кубометров газа из РФ для Сербии колеблется около 300 долларов, при рыночной стоимости в Европе около 600 евро за тысячу кубических метров.
Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
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