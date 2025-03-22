https://ria.ru/20250322/dnr-2006721367.html

При ударах ВСУ в ДНР пострадали 14 мирных жителей

При ударах ВСУ в ДНР пострадали 14 мирных жителей - РИА Новости, 22.03.2025

При ударах ВСУ в ДНР пострадали 14 мирных жителей

Четырнадцать мирных жителей пострадали в ДНР в субботу в результате ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T22:50:00+03:00

2025-03-22T22:50:00+03:00

2025-03-22T22:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

горловка

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей пострадали в ДНР в субботу в результате ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Четырнадцать мирных жителей, в том числе ребенок и четыре сотрудника МЧС России, пострадали за текущие сутки в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении ребенка в результате удара БЛПА ВСУ по многоквартирному дому.

https://ria.ru/20250322/vsu-2006692490.html

донецкая народная республика

россия

горловка

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донецкая народная республика, россия, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)