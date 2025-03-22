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При ударах ВСУ в ДНР пострадали 14 мирных жителей
При ударах ВСУ в ДНР пострадали 14 мирных жителей - РИА Новости, 22.03.2025
При ударах ВСУ в ДНР пострадали 14 мирных жителей
Четырнадцать мирных жителей пострадали в ДНР в субботу в результате ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:50:00+03:00
2025-03-22T22:50:00+03:00
2025-03-22T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
горловка
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей пострадали в ДНР в субботу в результате ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Четырнадцать мирных жителей, в том числе ребенок и четыре сотрудника МЧС России, пострадали за текущие сутки в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении ребенка в результате удара БЛПА ВСУ по многоквартирному дому.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006692490.html
донецкая народная республика
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горловка
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донецкая народная республика, россия, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При ударах ВСУ в ДНР пострадали 14 мирных жителей
Пушилин: при украинских ударах в ДНР пострадали 14 мирных жителей