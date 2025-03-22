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Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 22.03.2025
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 85 украинских военных, а также два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:19:00+03:00
2025-03-22T12:19:00+03:00
2025-03-22T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 85 украинских военных, а также два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Каменское Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.В результате действий группировки "уничтожены до 85 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ и склад