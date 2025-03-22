https://ria.ru/20250322/cnn-2006676692.html

CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол"

CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 22.03.2025

CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол"

Американские военные экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол" (Golden Dome), которая должна будет защищать... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:42:00+03:00

2025-03-22T16:42:00+03:00

2025-03-22T19:12:00+03:00

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Американские военные экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол" (Golden Dome), которая должна будет защищать территорию США от ударов ракет большой дальности, передает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией."Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа", — говорится в сообщении.Как уточняет телеканал, "Золотой купол" пока существует лишь на уровне концепции и представляет собой попытку администрации Трампа создать аналог израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". Вместе с тем, по словам источников, американский аналог существенно отличается от израильского, поскольку должен обеспечить защиту всей территории США от передовых баллистических и гиперзвуковых ракет, тогда как "Железный купол" предназначен для защиты небольших населенных пунктов и территории размером примерно с американский штат Нью-Джерси.В день своей инаугурации Трамп объявил о намерении поручить военным разработать американский аналог "Железного купола", а затем подписал указ, согласно которому глава Пентагона Пит Хегсет должен до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны. По данным CNN, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, заявленных президентом.Бывший высокопоставленный представитель американского Минобороны адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение семи-десяти лет, но даже и тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.

https://ria.ru/20250322/rossiya-2006669320.html

https://ria.ru/20250321/pentagon-2006428921.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире