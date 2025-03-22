CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол"
CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО для защиты от дальнобойных ракет
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Американские военные экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол" (Golden Dome), которая должна будет защищать территорию США от ударов ракет большой дальности, передает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.
"Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа", — говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, "Золотой купол" пока существует лишь на уровне концепции и представляет собой попытку администрации Трампа создать аналог израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". Вместе с тем, по словам источников, американский аналог существенно отличается от израильского, поскольку должен обеспечить защиту всей территории США от передовых баллистических и гиперзвуковых ракет, тогда как "Железный купол" предназначен для защиты небольших населенных пунктов и территории размером примерно с американский штат Нью-Джерси.
В день своей инаугурации Трамп объявил о намерении поручить военным разработать американский аналог "Железного купола", а затем подписал указ, согласно которому глава Пентагона Пит Хегсет должен до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны. По данным CNN, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, заявленных президентом.
Бывший высокопоставленный представитель американского Минобороны адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение семи-десяти лет, но даже и тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.