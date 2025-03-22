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В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания - РИА Новости, 23.03.2025
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22:04 22.03.2025 (обновлено: 00:02 23.03.2025)
https://ria.ru/20250322/chesotka-2006718143.html
В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания
В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания - РИА Новости, 23.03.2025
В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания
Великобританию охватывает эпидемия высокоинфекционной чесотки, возбудитель которой проявляет устойчивость к лекарствам, сообщает британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 23.03.2025
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великобритания
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобританию охватывает эпидемия высокоинфекционной чесотки, возбудитель которой проявляет устойчивость к лекарствам, сообщает британский таблоид Daily Mail."Число сообщений о чесотке резко возросло в последние месяцы, поскольку инфицированные пациенты не реагируют на обычное лечение, что создает дополнительные возможности для распространения клещей", — говорится в публикации.По данным издания, в октябре прошлого года Британская ассоциация дерматологов предупредила о необычно большом количестве случаев госпитализации — примерно 200 тысяч пациентов, что в три раза превышает средний показатель за пять лет.Чесотка — заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточными клещами (зуднями), которые роют ходы в коже хозяина, где и размножаются, при этом они питаются кровью носителя. Эти клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах или промежности.
https://ria.ru/20240916/mikroplastik-1973064266.html
https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html
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великобритания
Великобритания
В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания

Daily Mail: в Британии наблюдается рост заражений высокоинфекционной чесоткой

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобританию охватывает эпидемия высокоинфекционной чесотки, возбудитель которой проявляет устойчивость к лекарствам, сообщает британский таблоид Daily Mail.
«
"Число сообщений о чесотке резко возросло в последние месяцы, поскольку инфицированные пациенты не реагируют на обычное лечение, что создает дополнительные возможности для распространения клещей", — говорится в публикации.
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По данным издания, в октябре прошлого года Британская ассоциация дерматологов предупредила о необычно большом количестве случаев госпитализации — примерно 200 тысяч пациентов, что в три раза превышает средний показатель за пять лет.
Чесотка — заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточными клещами (зуднями), которые роют ходы в коже хозяина, где и размножаются, при этом они питаются кровью носителя. Эти клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах или промежности.
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