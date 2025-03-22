https://ria.ru/20250322/chesotka-2006718143.html

В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания

В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания - РИА Новости, 23.03.2025

В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания

Великобританию охватывает эпидемия высокоинфекционной чесотки, возбудитель которой проявляет устойчивость к лекарствам, сообщает британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 23.03.2025

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великобритания

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобританию охватывает эпидемия высокоинфекционной чесотки, возбудитель которой проявляет устойчивость к лекарствам, сообщает британский таблоид Daily Mail."Число сообщений о чесотке резко возросло в последние месяцы, поскольку инфицированные пациенты не реагируют на обычное лечение, что создает дополнительные возможности для распространения клещей", — говорится в публикации.По данным издания, в октябре прошлого года Британская ассоциация дерматологов предупредила о необычно большом количестве случаев госпитализации — примерно 200 тысяч пациентов, что в три раза превышает средний показатель за пять лет.Чесотка — заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточными клещами (зуднями), которые роют ходы в коже хозяина, где и размножаются, при этом они питаются кровью носителя. Эти клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах или промежности.

https://ria.ru/20240916/mikroplastik-1973064266.html

https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html

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