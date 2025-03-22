В Британии забили тревогу из-за вспышки серьезного заболевания
Daily Mail: в Британии наблюдается рост заражений высокоинфекционной чесоткой
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобританию охватывает эпидемия высокоинфекционной чесотки, возбудитель которой проявляет устойчивость к лекарствам, сообщает британский таблоид Daily Mail.
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"Число сообщений о чесотке резко возросло в последние месяцы, поскольку инфицированные пациенты не реагируют на обычное лечение, что создает дополнительные возможности для распространения клещей", — говорится в публикации.
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По данным издания, в октябре прошлого года Британская ассоциация дерматологов предупредила о необычно большом количестве случаев госпитализации — примерно 200 тысяч пациентов, что в три раза превышает средний показатель за пять лет.
Чесотка — заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточными клещами (зуднями), которые роют ходы в коже хозяина, где и размножаются, при этом они питаются кровью носителя. Эти клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах или промежности.