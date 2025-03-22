https://ria.ru/20250322/bunker-2006656014.html

В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху

В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху - РИА Новости, 22.03.2025

В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху

Бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:35:00+03:00

2025-03-22T13:35:00+03:00

2025-03-22T13:40:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

кашира

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В городе Кашире Московской области ликвидируют пожар в цеху... По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит открытое горение бункера с мукой. На данный момент пожар локализован на площади 920 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались 11 единиц техники и 35 человек личного состава.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006603873.html

московская область (подмосковье)

кашира

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), кашира, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар