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В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху - РИА Новости, 22.03.2025
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13:35 22.03.2025 (обновлено: 13:40 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/bunker-2006656014.html
В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху
В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху - РИА Новости, 22.03.2025
В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху
Бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:35:00+03:00
2025-03-22T13:40:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
кашира
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В городе Кашире Московской области ликвидируют пожар в цеху... По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит открытое горение бункера с мукой. На данный момент пожар локализован на площади 920 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались 11 единиц техники и 35 человек личного состава.
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московская область (подмосковье)
кашира
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), кашира, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Кашира, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху

В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху на площади 920 квадратов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В городе Кашире Московской области ликвидируют пожар в цеху... По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит открытое горение бункера с мукой. На данный момент пожар локализован на площади 920 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлекались 11 единиц техники и 35 человек личного состава.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КашираРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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