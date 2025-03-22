https://ria.ru/20250322/britaniya-2006618289.html

“Никаких войск”: в Британии сорвали замысел по Украине

“Никаких войск”: в Британии сорвали замысел по Украине - РИА Новости, 22.03.2025

“Никаких войск”: в Британии сорвали замысел по Украине

Лидер консервативной партии Великобритании Кеми Баденок призвала предоставить Палате общин право голоса по вопросу о размещении британских военных на Украине и... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T04:04:00+03:00

2025-03-22T04:04:00+03:00

2025-03-22T04:04:00+03:00

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эммануэль макрон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Лидер консервативной партии Великобритании Кеми Баденок призвала предоставить Палате общин право голоса по вопросу о размещении британских военных на Украине и предупредила, что не предоставит премьер-министру "карт-бланш" на участие Великобритании в конфликте, пишет Financial Times."Лидер консерваторов Кеми Баденок заявила, что Великобритания в идеале не должна иметь никаких сухопутных войск" на Украине", — говорится в материале.По мнению издания, этот заявление является признаком краха внутриполитического консенсуса по поводу участия Великобритании в "коалиции желающих", которую пытаются создать британский премьер Кир Стармер и президента Франции Эммануэль Макрон."Это жизни молодых британских мужчин и женщин. Мы должны заботиться о них. Мы не можем просто отправить их по всему миру только потому, что хотим войти историю", — заявила Баденок.Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики.

https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

https://ria.ru/20250315/garantii-2005213711.html

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в мире, украина, великобритания, россия, кеми баденок, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)