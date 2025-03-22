https://ria.ru/20250322/bpla-2006701575.html

При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок

При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок - РИА Новости, 22.03.2025

При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок

Ребенок получил ранения в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2025

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ребенок получил ранения в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА ВФУ по квартире одного из домов в жилом массиве "Строитель" ранен подросток 2015 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу Приходько сообщил, что ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, удар произошел в 18.20 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html

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горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия