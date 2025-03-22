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При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/bpla-2006701575.html
При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок
При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок - РИА Новости, 22.03.2025
При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок
Ребенок получил ранения в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:07:00+03:00
2025-03-22T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ребенок получил ранения в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА ВФУ по квартире одного из домов в жилом массиве "Строитель" ранен подросток 2015 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу Приходько сообщил, что ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, удар произошел в 18.20 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок

При ударе украинского БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ребенок получил ранения в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате удара БПЛА ВФУ по квартире одного из домов в жилом массиве "Строитель" ранен подросток 2015 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
На Украине заманивают молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, сообщают СМИ
Вчера, 17:23
Ранее в субботу Приходько сообщил, что ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, удар произошел в 18.20 мск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ударом дрона российские бойцы обесточили ремонтную базу ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении
Вчера, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
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