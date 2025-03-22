https://ria.ru/20250322/bpla-2006701575.html
При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок
При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок - РИА Новости, 22.03.2025
При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок
Ребенок получил ранения в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:07:00+03:00
2025-03-22T20:07:00+03:00
2025-03-22T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ребенок получил ранения в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА ВФУ по квартире одного из домов в жилом массиве "Строитель" ранен подросток 2015 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу Приходько сообщил, что ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, удар произошел в 18.20 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html
https://ria.ru/20250322/baza-2006679981.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
При ударе БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок
При ударе украинского БПЛА по жилому дому в Горловке пострадал ребенок