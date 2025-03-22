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Операторы БПЛА "Центра" обучаются на полигонах в тыловых районах СВО - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:38 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/bpla-2006621423.html
Операторы БПЛА "Центра" обучаются на полигонах в тыловых районах СВО
Операторы БПЛА "Центра" обучаются на полигонах в тыловых районах СВО - РИА Новости, 22.03.2025
Операторы БПЛА "Центра" обучаются на полигонах в тыловых районах СВО
Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными и ударными БПЛА в тыловом районе СВО, рассказали... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:38:00+03:00
2025-03-22T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными и ударными БПЛА в тыловом районе СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными и ударными БПЛА в тыловом районе специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что инструкторы, имеющие богатый боевой опыт, передают полученные навыки личному составу по применению различных видов беспилотников. На первом этапе подготовки военнослужащие изучают тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонт БПЛА. "Практическая часть включает в себе тренировки на симуляторе с отработкой учебно-боевых задач, а также выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов на небольших высотах без полезной нагрузки. Следующим этапом операторы должны обнаружить цель и поразить сбросом с дрона. Кроме этого, на полигоне развернуто специальное учебное место, где каждый боец оттачивает навыки ухода от вражеской атак FPV-дронов" - добавили в Минобороны. Оборонное ведомство уточняет, что после прохождения курса подготовки военнослужащих, готовых к выполнению боевых задач, отправят на передовую, где все приобретенные навыки будут проверены в боевых условиях.
https://ria.ru/20250322/udar-2006620113.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА "Центра" обучаются на полигонах в тыловых районах СВО

Минобороны: операторы БПЛА "Центра" обучаются на полигонах в тылу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными и ударными БПЛА в тыловом районе СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными и ударными БПЛА в тыловом районе специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве.
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Минобороны уточняет, что инструкторы, имеющие богатый боевой опыт, передают полученные навыки личному составу по применению различных видов беспилотников. На первом этапе подготовки военнослужащие изучают тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонт БПЛА.
"Практическая часть включает в себе тренировки на симуляторе с отработкой учебно-боевых задач, а также выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов на небольших высотах без полезной нагрузки. Следующим этапом операторы должны обнаружить цель и поразить сбросом с дрона. Кроме этого, на полигоне развернуто специальное учебное место, где каждый боец оттачивает навыки ухода от вражеской атак FPV-дронов" - добавили в Минобороны.
Оборонное ведомство уточняет, что после прохождения курса подготовки военнослужащих, готовых к выполнению боевых задач, отправят на передовую, где все приобретенные навыки будут проверены в боевых условиях.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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