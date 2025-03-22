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В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир - РИА Новости, 22.03.2025
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир
Шестнадцать квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:05:00+03:00
2025-03-22T23:05:00+03:00
2025-03-22T23:05:00+03:00
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александр скрябин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Шестнадцать квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава города Александр Скрябин. В пятницу из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49 в Ростове-на- Дону. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали. По информации Скрябина, был проведен поквартирный обход в доме. "По уточненным данным, в ходе осмотра было выявлено 16 поврежденных квартир - выбиты стекла и рамы на нескольких этажах", - написал он в Telegram-канале. Мэр уточнил, что в данных квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков. Также составлены акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.
https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир
Скрябин: при атаке беспилотника в доме в Ростове-на-Дону пострадали 16 квартир