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В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/bpl-2006722107.html
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир - РИА Новости, 22.03.2025
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир
Шестнадцать квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:05:00+03:00
2025-03-22T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
ростов-на-дону
александр скрябин
украина
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Шестнадцать квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава города Александр Скрябин. В пятницу из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49 в Ростове-на- Дону. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали. По информации Скрябина, был проведен поквартирный обход в доме. "По уточненным данным, в ходе осмотра было выявлено 16 поврежденных квартир - выбиты стекла и рамы на нескольких этажах", - написал он в Telegram-канале. Мэр уточнил, что в данных квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков. Также составлены акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.
https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html
ростов-на-дону
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происшествия, жилье, ростов-на-дону, александр скрябин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир

Скрябин: при атаке беспилотника в доме в Ростове-на-Дону пострадали 16 квартир

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно в результате атаки украинского беспилотника
Разбитое окно в результате атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Разбитое окно в результате атаки украинского беспилотника. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Шестнадцать квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава города Александр Скрябин.
В пятницу из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49 в Ростове-на- Дону. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали.
По информации Скрябина, был проведен поквартирный обход в доме. "По уточненным данным, в ходе осмотра было выявлено 16 поврежденных квартир - выбиты стекла и рамы на нескольких этажах", - написал он в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что в данных квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков.
Также составлены акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.
Поврежденные балконы в жилом доме в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна
8 февраля, 06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеРостов-на-ДонуАлександр СкрябинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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