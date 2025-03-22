https://ria.ru/20250322/bpl-2006722107.html

В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир

В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир - РИА Новости, 22.03.2025

В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА получили повреждения 16 квартир

Шестнадцать квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 22.03.2025

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2025-03-22T23:05:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Шестнадцать квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава города Александр Скрябин. В пятницу из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49 в Ростове-на- Дону. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали. По информации Скрябина, был проведен поквартирный обход в доме. "По уточненным данным, в ходе осмотра было выявлено 16 поврежденных квартир - выбиты стекла и рамы на нескольких этажах", - написал он в Telegram-канале. Мэр уточнил, что в данных квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков. Также составлены акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html

ростов-на-дону

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Наталья Макарова

происшествия, жилье, ростов-на-дону, александр скрябин, украина, вооруженные силы украины