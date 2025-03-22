https://ria.ru/20250322/bpl-2006646975.html

В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации

В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации - РИА Новости, 22.03.2025

В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации

Сотрудник администрации, являвшийся членом добровольной пожарной дружины, выехал на место тушения пожара в Ракитянском районе Белгородской области и погиб в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:22:00+03:00

2025-03-22T12:22:00+03:00

2025-03-22T12:22:00+03:00

происшествия

ракитянский район

белгородская область

украина

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Сотрудник администрации, являвшийся членом добровольной пожарной дружины, выехал на место тушения пожара в Ракитянском районе Белгородской области и погиб в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Погиб сотрудник администрации, водитель главы. По сообщению жителей, загорелась сухая трава после взрыва. Он как сотрудник добровольной пожарной дружины выехал на место тушения пожара, попал под обстрел беспилотников и погиб. Мы всей областью скорбим вместе с родными и близкими. Мы всегда будем помогать семьям, которые остались сейчас без своих родных мужей и сыновей, отцов", - написал Гладков. Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов уточнил, что погибший мужчина работал в администрации Илек-Кошарского сельского поселения. В пятницу губернатор сообщал, что в хуторе Добрино Ракитянского района мирный житель погиб на месте в результате удара беспилотника. Еще один мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Кроме того, в селе Илек-Кошары Ракитянского района боец подразделения "Орлан" погиб в результате удара беспилотника по автомобилю, а четверо его коллег получили ранения. По словам Гладкова, ситуация в Краснояружском районе остается крайне сложной, несмотря на относительно спокойную ночь. Губернатор уточнил, что боец "Орлана" погиб при эвакуации жителей, которые отказались первоначально выезжать, несмотря на ухудшение обстановки и связанный с этим риск для жизни. Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе — с Краснояружским районом Белгородской области. Село Илек-Кошары Ракитянского района находится в 15 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html

https://ria.ru/20241118/detektory-1984327621.html

ракитянский район

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ракитянский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков