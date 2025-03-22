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В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации - РИА Новости, 22.03.2025
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12:22 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/bpl-2006646975.html
В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации
В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации - РИА Новости, 22.03.2025
В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации
Сотрудник администрации, являвшийся членом добровольной пожарной дружины, выехал на место тушения пожара в Ракитянском районе Белгородской области и погиб в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:22:00+03:00
2025-03-22T12:22:00+03:00
происшествия
ракитянский район
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Сотрудник администрации, являвшийся членом добровольной пожарной дружины, выехал на место тушения пожара в Ракитянском районе Белгородской области и погиб в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Погиб сотрудник администрации, водитель главы. По сообщению жителей, загорелась сухая трава после взрыва. Он как сотрудник добровольной пожарной дружины выехал на место тушения пожара, попал под обстрел беспилотников и погиб. Мы всей областью скорбим вместе с родными и близкими. Мы всегда будем помогать семьям, которые остались сейчас без своих родных мужей и сыновей, отцов", - написал Гладков. Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов уточнил, что погибший мужчина работал в администрации Илек-Кошарского сельского поселения. В пятницу губернатор сообщал, что в хуторе Добрино Ракитянского района мирный житель погиб на месте в результате удара беспилотника. Еще один мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Кроме того, в селе Илек-Кошары Ракитянского района боец подразделения "Орлан" погиб в результате удара беспилотника по автомобилю, а четверо его коллег получили ранения. По словам Гладкова, ситуация в Краснояружском районе остается крайне сложной, несмотря на относительно спокойную ночь. Губернатор уточнил, что боец "Орлана" погиб при эвакуации жителей, которые отказались первоначально выезжать, несмотря на ухудшение обстановки и связанный с этим риск для жизни. Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе — с Краснояружским районом Белгородской области. Село Илек-Кошары Ракитянского района находится в 15 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html
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происшествия, ракитянский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Ракитянский район, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации

В Белгородской области при атаке БПЛА погиб сотрудник администрации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Сотрудник администрации, являвшийся членом добровольной пожарной дружины, выехал на место тушения пожара в Ракитянском районе Белгородской области и погиб в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Погиб сотрудник администрации, водитель главы. По сообщению жителей, загорелась сухая трава после взрыва. Он как сотрудник добровольной пожарной дружины выехал на место тушения пожара, попал под обстрел беспилотников и погиб. Мы всей областью скорбим вместе с родными и близкими. Мы всегда будем помогать семьям, которые остались сейчас без своих родных мужей и сыновей, отцов", - написал Гладков.
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Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов уточнил, что погибший мужчина работал в администрации Илек-Кошарского сельского поселения.
В пятницу губернатор сообщал, что в хуторе Добрино Ракитянского района мирный житель погиб на месте в результате удара беспилотника. Еще один мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Кроме того, в селе Илек-Кошары Ракитянского района боец подразделения "Орлан" погиб в результате удара беспилотника по автомобилю, а четверо его коллег получили ранения.
По словам Гладкова, ситуация в Краснояружском районе остается крайне сложной, несмотря на относительно спокойную ночь. Губернатор уточнил, что боец "Орлана" погиб при эвакуации жителей, которые отказались первоначально выезжать, несмотря на ухудшение обстановки и связанный с этим риск для жизни.
Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе — с Краснояружским районом Белгородской области. Село Илек-Кошары Ракитянского района находится в 15 километрах от украинской границы.
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