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Украинские расчеты БПЛА занимали всю улицу в Гончаровке, рассказал военный - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 22.03.2025 (обновлено: 09:48 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/boets-2006630005.html
Украинские расчеты БПЛА занимали всю улицу в Гончаровке, рассказал военный
Украинские расчеты БПЛА занимали всю улицу в Гончаровке, рассказал военный - РИА Новости, 22.03.2025
Украинские расчеты БПЛА занимали всю улицу в Гончаровке, рассказал военный
Украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме на одной из улиц в освобожденной Гончаровке под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:51:00+03:00
2025-03-22T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар - РИА Новости. Украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме на одной из улиц в освобожденной Гончаровке под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным Бэн. Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области. "Во всех этих домах был противник… Посмотрите, как здесь все разбросано, везде грязно... По нашим данным, по этой улице БПЛАшники (расчеты БПЛА - ред.) жили практически в каждом доме. Просто нашли много "птиц" (дронов – ред.) вражеских. Все отправили в лабораторию, переделаем их под себя и будем уже летать ими же поражать противника", - рассказал боец отряда. Он уточнил, что часть военнослужащих ВСУ, живших в этих домах, были уничтожены при зачистке населенного пункта. "Вот один из них лежит", - сказал боец, демонстрируя тело противника во дворе одного из домов Гончаровки.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006398666.html
https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005162746.html
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Боец: украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме в Гончаровке под Суджей
Украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме на одной из улиц в освобожденной Гончаровке под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным Бэн
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курская область, суджа, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинские расчеты БПЛА занимали всю улицу в Гончаровке, рассказал военный

Боец с позывным Бэн: украинские расчеты БПЛА занимали целую улицу Гончаровке

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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар - РИА Новости. Украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме на одной из улиц в освобожденной Гончаровке под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным Бэн.
Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области.
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"Во всех этих домах был противник… Посмотрите, как здесь все разбросано, везде грязно... По нашим данным, по этой улице БПЛАшники (расчеты БПЛА - ред.) жили практически в каждом доме. Просто нашли много "птиц" (дронов – ред.) вражеских. Все отправили в лабораторию, переделаем их под себя и будем уже летать ими же поражать противника", - рассказал боец отряда.
Он уточнил, что часть военнослужащих ВСУ, живших в этих домах, были уничтожены при зачистке населенного пункта.
"Вот один из них лежит", - сказал боец, демонстрируя тело противника во дворе одного из домов Гончаровки.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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