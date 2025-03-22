https://ria.ru/20250322/boets-2006630005.html

Украинские расчеты БПЛА занимали всю улицу в Гончаровке, рассказал военный

Украинские расчеты БПЛА занимали всю улицу в Гончаровке, рассказал военный - РИА Новости, 22.03.2025

Украинские расчеты БПЛА занимали всю улицу в Гончаровке, рассказал военный

Украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме на одной из улиц в освобожденной Гончаровке под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:51:00+03:00

2025-03-22T08:51:00+03:00

2025-03-22T09:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар - РИА Новости. Украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме на одной из улиц в освобожденной Гончаровке под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным Бэн. Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области. "Во всех этих домах был противник… Посмотрите, как здесь все разбросано, везде грязно... По нашим данным, по этой улице БПЛАшники (расчеты БПЛА - ред.) жили практически в каждом доме. Просто нашли много "птиц" (дронов – ред.) вражеских. Все отправили в лабораторию, переделаем их под себя и будем уже летать ими же поражать противника", - рассказал боец отряда. Он уточнил, что часть военнослужащих ВСУ, живших в этих домах, были уничтожены при зачистке населенного пункта. "Вот один из них лежит", - сказал боец, демонстрируя тело противника во дворе одного из домов Гончаровки.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006398666.html

https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005162746.html

курская область

суджа

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Боец: украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме в Гончаровке под Суджей Украинские расчеты БПЛА базировались практически в каждом доме на одной из улиц в освобожденной Гончаровке под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным Бэн 2025-03-22T08:51 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджа, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины