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Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006624384.html
Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 22.03.2025
Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА за ночь отражена над пятью территориями в Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщает врио... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:13:00+03:00
2025-03-22T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
сальск
ростов
юрий слюсарь
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Атака БПЛА за ночь отражена над пятью территориями в Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека. Позднее Слюсарь сообщил, что обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших не было. "За ночь атака БПЛА была отражена на пяти территориях Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь отметил, что сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Подчеркивается, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
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происшествия, ростовская область, сальск, ростов, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Сальск, Ростов, Юрий Слюсарь
Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

Слюсарь: над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Атака БПЛА за ночь отражена над пятью территориями в Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека. Позднее Слюсарь сообщил, что обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших не было.
"За ночь атака БПЛА была отражена на пяти территориях Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Подчеркивается, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьСальскРостовЮрий Слюсарь
 
 
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