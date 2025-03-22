https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006624384.html
Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 22.03.2025
Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА за ночь отражена над пятью территориями в Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщает врио... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:13:00+03:00
2025-03-22T07:13:00+03:00
2025-03-22T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
сальск
ростов
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Атака БПЛА за ночь отражена над пятью территориями в Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека. Позднее Слюсарь сообщил, что обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших не было. "За ночь атака БПЛА была отражена на пяти территориях Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь отметил, что сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Подчеркивается, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
https://ria.ru/20250322/plen-2006619961.html
ростовская область
сальск
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, сальск, ростов, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Сальск, Ростов, Юрий Слюсарь
Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Слюсарь: над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА