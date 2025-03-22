https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006624384.html

Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 22.03.2025

Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА за ночь отражена над пятью территориями в Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщает врио... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:13:00+03:00

2025-03-22T07:13:00+03:00

2025-03-22T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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юрий слюсарь

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Атака БПЛА за ночь отражена над пятью территориями в Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека. Позднее Слюсарь сообщил, что обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших не было. "За ночь атака БПЛА была отражена на пяти территориях Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь отметил, что сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Подчеркивается, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

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