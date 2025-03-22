https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006624162.html

ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.03.2025

ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников

Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над восемью регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:07:00+03:00

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белгородская область

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над восемью регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки беспилотника произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали два человека. Кроме того, обломки БПЛА упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших не было. Атаку беспилотников также отразили в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.Самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки БПЛА на одно из промпредприятий Чапаевска, повреждений и пострадавших нет.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250322/alaudinov-2006623603.html

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россия, безопасность, черное море, воронежская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)