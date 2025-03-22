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ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.03.2025
ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников
Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над восемью регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:07:00+03:00
2025-03-22T07:07:00+03:00
2025-03-22T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над восемью регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки беспилотника произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали два человека. Кроме того, обломки БПЛА упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших не было. Атаку беспилотников также отразили в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.Самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки БПЛА на одно из промпредприятий Чапаевска, повреждений и пострадавших нет.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250322/alaudinov-2006623603.html
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россия, безопасность, черное море, воронежская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Воронежская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 47 украинских беспилотников