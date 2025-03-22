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Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области
Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области - РИА Новости, 22.03.2025
Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области
Обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:24:00+03:00
2025-03-22T03:24:00+03:00
2025-03-22T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. "В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на улице Ворошилова, 6. В ближайших строениях повреждено остекление", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, согласно оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, следы возгорания отсутствуют. Дальнейшая информация уточняется.
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происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сальск, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области
Слюсарь: обломки БПЛА упали на дорогу в городе Сальске Ростовской области