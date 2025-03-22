https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006616840.html

Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области

Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области - РИА Новости, 22.03.2025

Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области

Обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:24:00+03:00

2025-03-22T03:24:00+03:00

2025-03-22T03:25:00+03:00

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юрий слюсарь

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. "В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на улице Ворошилова, 6. В ближайших строениях повреждено остекление", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, согласно оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, следы возгорания отсутствуют. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006610471.html

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происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь