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Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области - РИА Новости, 22.03.2025
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03:24 22.03.2025 (обновлено: 03:25 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006616840.html
Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области
Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области - РИА Новости, 22.03.2025
Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области
Обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:24:00+03:00
2025-03-22T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сальск
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. "В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на улице Ворошилова, 6. В ближайших строениях повреждено остекление", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, согласно оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, следы возгорания отсутствуют. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006610471.html
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происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сальск, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Обломки БПЛА упали на дорогу в Ростовской области

Слюсарь: обломки БПЛА упали на дорогу в городе Сальске Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ
Обломки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
"В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на улице Ворошилова, 6. В ближайших строениях повреждено остекление", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что, согласно оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, следы возгорания отсутствуют.
Дальнейшая информация уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСальскРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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