https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006687101.html

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T18:19:00+03:00

2025-03-22T18:19:00+03:00

2025-03-22T18:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

республика крым

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать второго марта около 17.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

республика крым

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, республика крым