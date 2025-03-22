https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006687101.html
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T18:19:00+03:00
2025-03-22T18:19:00+03:00
2025-03-22T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
республика крым
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать второго марта около 17.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом