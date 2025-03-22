https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006656823.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:49:00+03:00

2025-03-22T13:49:00+03:00

2025-03-22T13:49:00+03:00

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "22 марта около 12.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250322/krym-2006653727.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)