https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006656823.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:49:00+03:00
2025-03-22T13:49:00+03:00
2025-03-22T13:49:00+03:00
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "22 марта около 12.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250322/krym-2006653727.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью