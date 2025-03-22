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Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025
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13:49 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006656823.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:49:00+03:00
2025-03-22T13:49:00+03:00
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "22 марта около 12.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили украинский беспилотник

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
"22 марта около 12.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Крым - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Вчера, 13:14
 
БезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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