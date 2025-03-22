https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006645792.html
Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника
Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника - РИА Новости, 22.03.2025
Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:07:00+03:00
2025-03-22T12:07:00+03:00
2025-03-22T12:30:00+03:00
белгородская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России."22 марта с 11.00 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250321/ataki-2006564843.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника
ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью и Крымом