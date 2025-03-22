https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006642135.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:04:00+03:00
2025-03-22T11:04:00+03:00
2025-03-22T11:04:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать второго марта около 9.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250321/dron-2006506145.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью