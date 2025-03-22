Рейтинг@Mail.ru
В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 22.03.2025 (обновлено: 14:58 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006632031.html
В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой
В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой - РИА Новости, 22.03.2025
В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой
Украинские войска атаковали при помощи беспилотника бригаду скорой помощи в донецкой Горловке, медицинские работники не пострадали, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:19:00+03:00
2025-03-22T14:58:00+03:00
горловка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи беспилотника бригаду скорой помощи в донецкой Горловке, медицинские работники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Бригада скорой медицинской помощи попала под атаку БПЛА на "Строителе". Сотрудники не пострадали", — написал Приходько.Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в субботу утром, что ВСУ обстреляли Горловку шестью кассетными 155-миллиметровыми снарядами за десять минут.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250321/rt-2006576947.html
https://ria.ru/20250321/kadyrov-2006508698.html
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, происшествия
Горловка, Происшествия
В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой

В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой, медики не пострадали

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи беспилотника бригаду скорой помощи в донецкой Горловке, медицинские работники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Бригада скорой медицинской помощи попала под атаку БПЛА на "Строителе". Сотрудники не пострадали", — написал Приходько.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области
21 марта, 19:44
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в субботу утром, что ВСУ обстреляли Горловку шестью кассетными 155-миллиметровыми снарядами за десять минут.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами
21 марта, 15:51
 
ГорловкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала