https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006632031.html

В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой

В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой - РИА Новости, 22.03.2025

В Горловке беспилотник атаковал автомобиль скорой

Украинские войска атаковали при помощи беспилотника бригаду скорой помощи в донецкой Горловке, медицинские работники не пострадали, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:19:00+03:00

2025-03-22T09:19:00+03:00

2025-03-22T14:58:00+03:00

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи беспилотника бригаду скорой помощи в донецкой Горловке, медицинские работники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Бригада скорой медицинской помощи попала под атаку БПЛА на "Строителе". Сотрудники не пострадали", — написал Приходько.Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в субботу утром, что ВСУ обстреляли Горловку шестью кассетными 155-миллиметровыми снарядами за десять минут.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250321/rt-2006576947.html

https://ria.ru/20250321/kadyrov-2006508698.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, происшествия