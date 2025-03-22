https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006625752.html

В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие

В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие - РИА Новости, 22.03.2025

В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие

Попытка атаки БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Чапаевска Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:40:00+03:00

2025-03-22T07:40:00+03:00

2025-03-22T07:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

чапаевск

вячеслав федорищев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Чапаевска Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили один БПЛА над Самарской областью. "Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска. Повреждений и пострадавших нет. Ликвидирован один БПЛА. Сохраняйте бдительность и спокойствие", - написал Федорищев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006624384.html

самарская область

чапаевск

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самарская область, чапаевск, вячеслав федорищев, министерство обороны рф (минобороны рф)