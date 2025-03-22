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В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006625752.html
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие - РИА Новости, 22.03.2025
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
Попытка атаки БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Чапаевска Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:40:00+03:00
2025-03-22T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
чапаевск
вячеслав федорищев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Чапаевска Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили один БПЛА над Самарской областью. "Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска. Повреждений и пострадавших нет. Ликвидирован один БПЛА. Сохраняйте бдительность и спокойствие", - написал Федорищев в Telegram-канале.
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самарская область
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самарская область, чапаевск, вячеслав федорищев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Чапаевск, Вячеслав Федорищев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие

Федорищев: в Чапаевске отразили атаку БПЛА на промпредприятие

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота сил ПВО
Работа сил ПВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Чапаевска Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ранее в Минобороны России сообщали, что российские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили один БПЛА над Самарской областью.
"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска. Повреждений и пострадавших нет. Ликвидирован один БПЛА. Сохраняйте бдительность и спокойствие", - написал Федорищев в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьЧапаевскВячеслав ФедорищевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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