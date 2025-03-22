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В Берлине прошла демонстрация правых радикалов - РИА Новости, 22.03.2025
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20:49 22.03.2025 (обновлено: 20:59 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/berlin-2006711112.html
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов - РИА Новости, 22.03.2025
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
Более 800 сторонников праворадикальной идеологии вышли на демонстрацию в Берлине, полиция задержала десятки человек, информирует газета Zeit. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:49:00+03:00
2025-03-22T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 800 сторонников праворадикальной идеологии вышли на демонстрацию в Берлине, полиция задержала десятки человек, информирует газета Zeit. "Около 850 человек собрались на демонстрации правых экстремистов в Берлине… Еще на момент начала правоэкстремистской манифестации в (районе - ред.) Фридрихсхайн полиция задержала около 40 участников", - пишет издание. Двое из них показывали нацистское приветствие, один человек демонстрировал запрещенную в Германии символику, говорится в статье. Некоторые участники были задержаны за ношение закрывающих лицо масок или балаклав. Кроме того, демонстранты бросали бутылки, было совершено нападение на одного из журналистов. Одновременно прошли 15 контрдемонстраций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию. В них приняли участие не менее двух тысяч человек. Произошло несколько стычек, атмосфера была накаленной, отмечается в материале. В результате демонстрация правых радикалов закончилась раньше запланированного времени. Демонстрации правых и протесты против них прошли и в нескольких других городах Германии, включая Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Мюнхен, Нюрнберг и Шверин, пишет Spiegel.
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в мире, берлин (город), германия, дрезден
В мире, Берлин (город), Германия, Дрезден
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов

Zeit: 850 человек приняли участие в демонстрации правых экстремистов в Берлине

© Getty Images / picture allianceУчастники праворадикальной демонстрации в Берлине, Германия. 22 марта 2025
Участники праворадикальной демонстрации в Берлине, Германия. 22 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Getty Images / picture alliance
Участники праворадикальной демонстрации в Берлине, Германия. 22 марта 2025
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 800 сторонников праворадикальной идеологии вышли на демонстрацию в Берлине, полиция задержала десятки человек, информирует газета Zeit.
«
"Около 850 человек собрались на демонстрации правых экстремистов в Берлине… Еще на момент начала правоэкстремистской манифестации в (районе - ред.) Фридрихсхайн полиция задержала около 40 участников", - пишет издание.
Двое из них показывали нацистское приветствие, один человек демонстрировал запрещенную в Германии символику, говорится в статье. Некоторые участники были задержаны за ношение закрывающих лицо масок или балаклав. Кроме того, демонстранты бросали бутылки, было совершено нападение на одного из журналистов.
© Getty Images / picture allianceУчастники акции протеста против праворадикалов в Берлине, Германия. 22 марта 2025
Участники акции протеста против праворадикалов в Берлине, Германия. 22 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Getty Images / picture alliance
Участники акции протеста против праворадикалов в Берлине, Германия. 22 марта 2025
Одновременно прошли 15 контрдемонстраций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию. В них приняли участие не менее двух тысяч человек. Произошло несколько стычек, атмосфера была накаленной, отмечается в материале. В результате демонстрация правых радикалов закончилась раньше запланированного времени.
Демонстрации правых и протесты против них прошли и в нескольких других городах Германии, включая Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Мюнхен, Нюрнберг и Шверин, пишет Spiegel.
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