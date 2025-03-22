В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
Zeit: 850 человек приняли участие в демонстрации правых экстремистов в Берлине
© Getty Images / picture allianceУчастники праворадикальной демонстрации в Берлине, Германия. 22 марта 2025
© Getty Images / picture alliance
Участники праворадикальной демонстрации в Берлине, Германия. 22 марта 2025
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 800 сторонников праворадикальной идеологии вышли на демонстрацию в Берлине, полиция задержала десятки человек, информирует газета Zeit.
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"Около 850 человек собрались на демонстрации правых экстремистов в Берлине… Еще на момент начала правоэкстремистской манифестации в (районе - ред.) Фридрихсхайн полиция задержала около 40 участников", - пишет издание.
Двое из них показывали нацистское приветствие, один человек демонстрировал запрещенную в Германии символику, говорится в статье. Некоторые участники были задержаны за ношение закрывающих лицо масок или балаклав. Кроме того, демонстранты бросали бутылки, было совершено нападение на одного из журналистов.
© Getty Images / picture allianceУчастники акции протеста против праворадикалов в Берлине, Германия. 22 марта 2025
© Getty Images / picture alliance
Участники акции протеста против праворадикалов в Берлине, Германия. 22 марта 2025
Одновременно прошли 15 контрдемонстраций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию. В них приняли участие не менее двух тысяч человек. Произошло несколько стычек, атмосфера была накаленной, отмечается в материале. В результате демонстрация правых радикалов закончилась раньше запланированного времени.
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