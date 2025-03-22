https://ria.ru/20250322/berlin-2006711112.html

В Берлине прошла демонстрация правых радикалов

В Берлине прошла демонстрация правых радикалов - РИА Новости, 22.03.2025

В Берлине прошла демонстрация правых радикалов

Более 800 сторонников праворадикальной идеологии вышли на демонстрацию в Берлине, полиция задержала десятки человек, информирует газета Zeit. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T20:49:00+03:00

2025-03-22T20:49:00+03:00

2025-03-22T20:59:00+03:00

в мире

берлин (город)

германия

дрезден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006711815_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4eae31befb152c022ac3831f7ebef844.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 800 сторонников праворадикальной идеологии вышли на демонстрацию в Берлине, полиция задержала десятки человек, информирует газета Zeit. "Около 850 человек собрались на демонстрации правых экстремистов в Берлине… Еще на момент начала правоэкстремистской манифестации в (районе - ред.) Фридрихсхайн полиция задержала около 40 участников", - пишет издание. Двое из них показывали нацистское приветствие, один человек демонстрировал запрещенную в Германии символику, говорится в статье. Некоторые участники были задержаны за ношение закрывающих лицо масок или балаклав. Кроме того, демонстранты бросали бутылки, было совершено нападение на одного из журналистов. Одновременно прошли 15 контрдемонстраций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию. В них приняли участие не менее двух тысяч человек. Произошло несколько стычек, атмосфера была накаленной, отмечается в материале. В результате демонстрация правых радикалов закончилась раньше запланированного времени. Демонстрации правых и протесты против них прошли и в нескольких других городах Германии, включая Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Мюнхен, Нюрнберг и Шверин, пишет Spiegel.

https://ria.ru/20250216/berlin-1999710512.html

берлин (город)

германия

дрезден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), германия, дрезден