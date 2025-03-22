Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить
Вулин: все негативные события вокруг Сербии координируются из одного центра
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Протесты в Сербии, введение санкций против NIS, осложнение ситуации в Косово и суд над президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком не просто так совпали по времени, это координируется из одного центра с целью разрушения Сербии, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
"Все, что происходит в нашем регионе, – результат работы одного центра и потребности в том, чтобы была разрушена Сербия. Если в Сербии будут беспорядки на улицах и страна будет занята сама собой, она не сможет оказать помощь президенту Додику и защитить Республику Сербскую БиГ. Это (суд против Додика, - ред.) нападение не только на Сербию или Республику Сербскую, это нападение на всех сербов, где бы они ни жили", - заявил Вулин РИА Новости.
По его словам, происходящее не является результатом случайного совпадения.
"Все происходит одновременно: санкции против NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), что для нас в экономическом смысле наихудший возможный удар. Есть косовоалбанский премьер Альбин Курти, который пытается по итогам выборов отнять голоса у партии "Сербский список", чтобы сформировать так называемое правительство без сербов. И есть протесты в самой Сербии", - отметил он.
В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе долю NIS, в которой "Газпрому" и "Газпром нефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США.