https://ria.ru/20250322/belgrad-2006630172.html

Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить

Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить - РИА Новости, 22.03.2025

Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить

Протесты в Сербии, введение санкций против NIS, осложнение ситуации в Косово и суд над президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком не просто так... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:54:00+03:00

2025-03-22T08:54:00+03:00

2025-03-22T08:54:00+03:00

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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Протесты в Сербии, введение санкций против NIS, осложнение ситуации в Косово и суд над президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком не просто так совпали по времени, это координируется из одного центра с целью разрушения Сербии, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. "Все, что происходит в нашем регионе, – результат работы одного центра и потребности в том, чтобы была разрушена Сербия. Если в Сербии будут беспорядки на улицах и страна будет занята сама собой, она не сможет оказать помощь президенту Додику и защитить Республику Сербскую БиГ. Это (суд против Додика, - ред.) нападение не только на Сербию или Республику Сербскую, это нападение на всех сербов, где бы они ни жили", - заявил Вулин РИА Новости. По его словам, происходящее не является результатом случайного совпадения. "Все происходит одновременно: санкции против NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), что для нас в экономическом смысле наихудший возможный удар. Есть косовоалбанский премьер Альбин Курти, который пытается по итогам выборов отнять голоса у партии "Сербский список", чтобы сформировать так называемое правительство без сербов. И есть протесты в самой Сербии", - отметил он. В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе долю NIS, в которой "Газпрому" и "Газпром нефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США.

https://ria.ru/20250321/serbiya-2006352664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, сербия, белград (город), милорад додик, александр вулин, альбин курти, газпром, нефтяная индустрия сербии, беспорядки в белграде