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Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить - РИА Новости, 22.03.2025
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08:54 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/belgrad-2006630172.html
Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить
Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить - РИА Новости, 22.03.2025
Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить
Протесты в Сербии, введение санкций против NIS, осложнение ситуации в Косово и суд над президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком не просто так... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:54:00+03:00
2025-03-22T08:54:00+03:00
в мире
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сербия
белград (город)
милорад додик
александр вулин
альбин курти
газпром
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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Протесты в Сербии, введение санкций против NIS, осложнение ситуации в Косово и суд над президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком не просто так совпали по времени, это координируется из одного центра с целью разрушения Сербии, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. "Все, что происходит в нашем регионе, – результат работы одного центра и потребности в том, чтобы была разрушена Сербия. Если в Сербии будут беспорядки на улицах и страна будет занята сама собой, она не сможет оказать помощь президенту Додику и защитить Республику Сербскую БиГ. Это (суд против Додика, - ред.) нападение не только на Сербию или Республику Сербскую, это нападение на всех сербов, где бы они ни жили", - заявил Вулин РИА Новости. По его словам, происходящее не является результатом случайного совпадения. "Все происходит одновременно: санкции против NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), что для нас в экономическом смысле наихудший возможный удар. Есть косовоалбанский премьер Альбин Курти, который пытается по итогам выборов отнять голоса у партии "Сербский список", чтобы сформировать так называемое правительство без сербов. И есть протесты в самой Сербии", - отметил он. В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе долю NIS, в которой "Газпрому" и "Газпром нефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США.
https://ria.ru/20250321/serbiya-2006352664.html
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в мире, сша, сербия, белград (город), милорад додик, александр вулин, альбин курти, газпром, нефтяная индустрия сербии, беспорядки в белграде
В мире, США, Сербия, Белград (город), Милорад Додик, Александр Вулин, Альбин Курти, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, Беспорядки в Белграде
Вице-премьер Сербии заявил, что страну пытаются разрушить

Вулин: все негативные события вокруг Сербии координируются из одного центра

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Протесты в Сербии, введение санкций против NIS, осложнение ситуации в Косово и суд над президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком не просто так совпали по времени, это координируется из одного центра с целью разрушения Сербии, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно, заявил Вулин
21 марта, 04:12
"Все, что происходит в нашем регионе, – результат работы одного центра и потребности в том, чтобы была разрушена Сербия. Если в Сербии будут беспорядки на улицах и страна будет занята сама собой, она не сможет оказать помощь президенту Додику и защитить Республику Сербскую БиГ. Это (суд против Додика, - ред.) нападение не только на Сербию или Республику Сербскую, это нападение на всех сербов, где бы они ни жили", - заявил Вулин РИА Новости.
По его словам, происходящее не является результатом случайного совпадения.
"Все происходит одновременно: санкции против NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), что для нас в экономическом смысле наихудший возможный удар. Есть косовоалбанский премьер Альбин Курти, который пытается по итогам выборов отнять голоса у партии "Сербский список", чтобы сформировать так называемое правительство без сербов. И есть протесты в самой Сербии", - отметил он.
В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе долю NIS, в которой "Газпрому" и "Газпром нефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин
20 марта, 23:13
 
В миреСШАСербияБелград (город)Милорад ДодикАлександр ВулинАльбин КуртиГазпромНефтяная индустрия СербииБеспорядки в Белграде
 
 
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