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Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.03.2025
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17:04 22.03.2025 (обновлено: 17:28 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/baza-2006679981.html
Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.03.2025
Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении
Украинская ремонтная база военной техники была обесточена ударом дрона на запорожском направлении, а также на время была отключена связь украинским операторам... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:04:00+03:00
2025-03-22T17:28:00+03:00
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинская ремонтная база военной техники была обесточена ударом дрона на запорожском направлении, а также на время была отключена связь украинским операторам БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Примерно неделю назад русские военные обесточили населенный пункт ударом дрона и с помощью корректировки Сопротивления нанесли серьезный урон бандеровцам. На запорожском направлении есть ПГТ Кушугум, где расквартировался почти батальон бандеровцев. Место удобное, как вторая линия обороны: и от ЛБС далеко, и есть ж/д сообщение. Есть все удобства для ремонта тяжелой техники, которую везли с ореховского направления. (На) СТО, которая обслуживала (украинских) военных, устанавливали турели на пикапы. И конечно подразделения (украинских) дроноводов", - сказал собеседник агентства. По его данным на участке районных электрических сетей после удара отключились вышки ретрансляторов у украинских подразделений БПЛА, что помогло нанести серию ударов по украинским военным объектам. "Местное население чуть не взбунтовалось. Причиной ударов и отсутствием связи и электричества было присутствие военных и военные производства. Местному СБУ пришлось вмешаться, чтобы подавить готовящиеся митинги протеста. По дворам устроили обход местные силы полиции, предупреждая о незаконности митингов в военное время, это дало дополнительный стимул местному населению к ненависти в отношении бандеровской власти", - добавил подпольщик. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006679698.html
https://ria.ru/20250112/podpole-1993386926.html
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353
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Ударом дрона российские бойцы обесточили ремонтную базу ВСУ
Ремонтная база военной техники ВСУ была обесточена ударом дрона на запорожском направлении, а также на время была отключена связь украинским операторам БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев.
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россия, сергей лебедев, дмитрий песков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении

ВС России ударом дрона обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинская ремонтная база военной техники была обесточена ударом дрона на запорожском направлении, а также на время была отключена связь украинским операторам БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Примерно неделю назад русские военные обесточили населенный пункт ударом дрона и с помощью корректировки Сопротивления нанесли серьезный урон бандеровцам. На запорожском направлении есть ПГТ Кушугум, где расквартировался почти батальон бандеровцев. Место удобное, как вторая линия обороны: и от ЛБС далеко, и есть ж/д сообщение. Есть все удобства для ремонта тяжелой техники, которую везли с ореховского направления. (На) СТО, которая обслуживала (украинских) военных, устанавливали турели на пикапы. И конечно подразделения (украинских) дроноводов", - сказал собеседник агентства.
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По его данным на участке районных электрических сетей после удара отключились вышки ретрансляторов у украинских подразделений БПЛА, что помогло нанести серию ударов по украинским военным объектам.
"Местное население чуть не взбунтовалось. Причиной ударов и отсутствием связи и электричества было присутствие военных и военные производства. Местному СБУ пришлось вмешаться, чтобы подавить готовящиеся митинги протеста. По дворам устроили обход местные силы полиции, предупреждая о незаконности митингов в военное время, это дало дополнительный стимул местному населению к ненависти в отношении бандеровской власти", - добавил подпольщик.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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