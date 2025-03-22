https://ria.ru/20250322/baza-2006679981.html

Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.03.2025

Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении

Украинская ремонтная база военной техники была обесточена ударом дрона на запорожском направлении, а также на время была отключена связь украинским операторам... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:04:00+03:00

2025-03-22T17:04:00+03:00

2025-03-22T17:28:00+03:00

россия

сергей лебедев

дмитрий песков

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинская ремонтная база военной техники была обесточена ударом дрона на запорожском направлении, а также на время была отключена связь украинским операторам БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Примерно неделю назад русские военные обесточили населенный пункт ударом дрона и с помощью корректировки Сопротивления нанесли серьезный урон бандеровцам. На запорожском направлении есть ПГТ Кушугум, где расквартировался почти батальон бандеровцев. Место удобное, как вторая линия обороны: и от ЛБС далеко, и есть ж/д сообщение. Есть все удобства для ремонта тяжелой техники, которую везли с ореховского направления. (На) СТО, которая обслуживала (украинских) военных, устанавливали турели на пикапы. И конечно подразделения (украинских) дроноводов", - сказал собеседник агентства. По его данным на участке районных электрических сетей после удара отключились вышки ретрансляторов у украинских подразделений БПЛА, что помогло нанести серию ударов по украинским военным объектам. "Местное население чуть не взбунтовалось. Причиной ударов и отсутствием связи и электричества было присутствие военных и военные производства. Местному СБУ пришлось вмешаться, чтобы подавить готовящиеся митинги протеста. По дворам устроили обход местные силы полиции, предупреждая о незаконности митингов в военное время, это дало дополнительный стимул местному населению к ненависти в отношении бандеровской власти", - добавил подпольщик. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006679698.html

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Ударом дрона российские бойцы обесточили ремонтную базу ВСУ Ремонтная база военной техники ВСУ была обесточена ударом дрона на запорожском направлении, а также на время была отключена связь украинским операторам БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев. 2025-03-22T17:04 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лебедев, дмитрий песков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины