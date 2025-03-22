Российские военные обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении
ВС России ударом дрона обесточили ремонтную базу ВСУ на Запорожском направлении
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинская ремонтная база военной техники была обесточена ударом дрона на запорожском направлении, а также на время была отключена связь украинским операторам БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Примерно неделю назад русские военные обесточили населенный пункт ударом дрона и с помощью корректировки Сопротивления нанесли серьезный урон бандеровцам. На запорожском направлении есть ПГТ Кушугум, где расквартировался почти батальон бандеровцев. Место удобное, как вторая линия обороны: и от ЛБС далеко, и есть ж/д сообщение. Есть все удобства для ремонта тяжелой техники, которую везли с ореховского направления. (На) СТО, которая обслуживала (украинских) военных, устанавливали турели на пикапы. И конечно подразделения (украинских) дроноводов", - сказал собеседник агентства.
По его данным на участке районных электрических сетей после удара отключились вышки ретрансляторов у украинских подразделений БПЛА, что помогло нанести серию ударов по украинским военным объектам.
"Местное население чуть не взбунтовалось. Причиной ударов и отсутствием связи и электричества было присутствие военных и военные производства. Местному СБУ пришлось вмешаться, чтобы подавить готовящиеся митинги протеста. По дворам устроили обход местные силы полиции, предупреждая о незаконности митингов в военное время, это дало дополнительный стимул местному населению к ненависти в отношении бандеровской власти", - добавил подпольщик.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.