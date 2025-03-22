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Ислам и миллионные убытки: куда пропал "чеченский" внук Пугачевой - РИА Новости, 22.03.2025
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Ислам и миллионные убытки: куда пропал "чеченский" внук Пугачевой
Ислам и миллионные убытки: куда пропал "чеченский" внук Пугачевой - РИА Новости, 22.03.2025
Ислам и миллионные убытки: куда пропал "чеченский" внук Пугачевой
Почему Дени Байсаров предпочитает оставаться в тени, куда исчезла его блондинка-невеста, и как парень с военной подготовкой пропал из России после начала... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:05:00+03:00
2025-03-22T09:05:00+03:00
шоубиз
россия
москва
чикаго
кристина орбакайте
алла пугачева
чикагский университет
мгимо
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почему Дени Байсаров предпочитает оставаться в тени, куда исчезла его блондинка-невеста, и как парень с военной подготовкой пропал из России после начала мобилизации? Разбираемся в хитросплетениях судьбы звездного наследника.Мальчик, которого заставили выбиратьДени Русланович Байсаров родился 10 мая 1998 года в Москве. Сын бизнесмена Руслана Байсарова и поп-дивы Кристины Орбакайте, внук самой Примадонны — его биография с самого начала обещала быть непростой. Когда мальчику исполнилось шесть лет, родители развелись.В разгар борьбы за опеку суд поставил маленького Дени перед невыносимым выбором: папа или мама? Ребенок выбрал отца — решение, которое Алла Пугачева восприняла как предательство, хотя и пыталась скрыть обиду. Только в 2009 году, когда стороны наконец подписали мировое соглашение, скандальная ситуация утихла.Сегодня 26-летний Дени давно вышел из-под родительского крыла и строит собственную жизнь. Но психологическая травма детства, когда ребенка буквально разрывали, вряд ли прошла бесследно."Вылитый Максим!"Стоит только взглянуть на фото Дени, и невозможно не заметить поразительное сходство с Максимом Галкиным*. Светлые волосы, голубые глаза, улыбка — все напоминает молодую версию супруга Примадонны. И это при том, что биологический отец Дени — чеченский бизнесмен с характерной внешностью."Это же Галкин в молодости!", "Дени – вылитый Максим!", "Не понял: так, а папа кто??" —подобные комментарии сопровождают почти каждую фотографию Байсарова-младшего в социальных сетях. Некоторые интернет-детективы идут дальше, выдвигая теорию о том, что Кристина Орбакайте могла иметь роман с Галкиным* до его отношений с Пугачевой, а Дени — плод этой связи.Никаких доказательств, разумеется, нет. Кристина никогда не комментировала подобные спекуляции, а сам Дени предпочитает отмалчиваться. Генетика, конечно, штука удивительная. Порой дети бывают похожи на дальних родственников больше, чем на собственных родителей. Но Максим даже не является биологическим родственником Дени... И пока сам молодой человек не прервет молчание, слухи будут только множиться.От кадетов в Чечне до бизнес-школы в ЧикагоБиография Дени Байсарова — настоящий калейдоскоп неожиданных поворотов. Сначала элитная школа "Президент" возле Рублево-Успенского шоссе, где учатся дети российской элиты. Затем — внезапное решение в 16 лет стать курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне."Скажу честно, мне было тяжело, но все, что я там испытал, дает возможность по-новому смотреть на мир", — признавался тогда Дени в своем микроблоге, благодаря Рамзана Кадырова за эту возможность.После кадетского корпуса — новый крутой вираж: подготовительные курсы в Оксфорде, затем степень бакалавра и, наконец, в 2021 году — магистратура бизнес-школы при Чикагском университете. Параллельно с учебой Дени пробовал себя в разных сферах: живя в Лондоне, открыл студию арт-терапии, а переехав в 2021 году в Москву, запустил с помощью отца агентство по организации праздников.Исчезнувшая невестаО романтических отношениях Дени Байсарова известно удивительно мало для человека из такой знаменитой семьи. Долгое время СМИ связывали его имя с некой Марией, выпускницей МГИМО, с которой он дружил с детства. Периодически в социальных сетях мелькали их совместные фотографии, а в 2021 году интернет взорвался от новости: девушка опубликовала снимок с кольцом. Поклонники решили, что Дени сделал предложение.Однако сказочному финалу не суждено было случиться. Вскоре выяснилось, что Дени и Мария просто друзья. Девушка вышла замуж за другого мужчину, а внук Пугачевой вновь скрылся в тени. Он ни словом не прокомментировал эти слухи — молчание стало его излюбленной тактикой.Новые сплетни появились в 2022 году: якобы у Дени роман с Алиной Шепель, дочерью влиятельной семьи. Но и эта информация не получила подтверждения. Сегодня о личной жизни Байсарова-младшего не известно практически ничего — он не ведет социальные сети и избегает публичности с почти маниакальным упорством.Мусульманин с "женственными" танцамиДени Байсаров — мусульманин, как подтвердила сама Кристина Орбакайте в одном из интервью. Он уважает чеченские традиции, владеет лезгинкой и при случае демонстрирует свои танцевальные навыки.Однако именно танцы однажды стали причиной волны странных слухов о нетрадиционной ориентации молодого человека. После публикации семейного видео, где Дени танцевал с мамой, некоторые пользователи сети заметили в его движениях "излишнюю женственность".Эти инсинуации никогда не получали никаких подтверждений и остались на уровне сплетен. Впрочем, для их опровержения требовалась бы публичная реакция самого Дени, а он, как мы уже знаем, предпочитает не реагировать на досужие домыслы.Конфликт с Никитой ПресняковымПосле начала СВО Кристина и ее старший сын Никита Пресняков уехали в США. Дени остался в России, что привело к охлаждению отношений между братьями. По информации из источников, близких к семье, Никита пытался убедить Дени тоже переехать за океан, но тот отказался. Это стало причиной раскола: сегодня братья практически не общаются. Дени поддерживает связь только с младшей сестрой Клавой — дочерью Кристины от брака с Михаилом Земцовым.Показательная деталь: в январе 2024 года, когда Михаилу Земцову исполнилось 47 лет, Дени даже не поздравил отчима с днем рождения. Кажется, внук Примадонны четко разграничивает, кого он считает семьей, а кого — нет.Призыв, который не состоялсяВ сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, многие СМИ задались вопросом: а что с Дени Байсаровым? Внук Пугачевой как раз подходил под критерии призыва — молодой мужчина с военной подготовкой."24-летний Дени Байсаров теоретически может быть призван на службу. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава — до 50 лет. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою. Вот только большой вопрос — где он находится", — писал в своем телеграм-канале депутат Роман Худяков.Вопрос оказался действительно актуальным. В то время как его старший брат Никита Пресняков спешно покинул страну, Дени сначала демонстрировал патриотичный настрой. Он выкладывал сториз с прогулки по Москве с подписью "люблю столицу", казалось бы, опровергая слухи об эмиграции. Однако вскоре и он пропал из поля зрения.Дени снова словно испарился из информационного поля: заморозил бизнес в России, забросил социальные сети и исчез из страны. В июне 2023 года Кристина Орбакайте опубликовала фотографию с сыном из Италии.Жизнь подальше от камерСегодня Дени Байсаров — поразительный феномен для представителя звездной династии. Он категорически избегает публичности, не ведет социальные сети и крайне редко появляется на публике. При этом пытается строить собственную карьеру, независимую от знаменитых родственников.О его текущем бизнесе известно немного. В 2023 году Mash сообщали, что рекламное агентство "Аутерра", которое Дени открыл в Москве, ушло в минус — убыток составил 2,2 миллиона рублей за год. Похоже, предпринимательская жилка, на которую надеялся молодой человек, пока не принесла ожидаемых плодов.Летом 2024 года Дени неожиданно "засветился" в новостях, но совсем по другому поводу. По данным Shot его Mercedes-Benz GLE был зафиксирован камерами в Москве — пять штрафов за превышение скорости на проспекте Маршала Жукова. Этот факт подтвердил, что внук Пугачевой все-таки бывает в России, хотя и продолжает избегать внимания СМИ.Журналисты окрестили его "тайным внуком Пугачевой" — человеком, который не любит камер и социальных сетей, но на дорогах не стесняется нарушать правила. Это, пожалуй, единственное, что мы знаем о его нынешней жизни.Где именно проживает Дени Байсаров в 2024 году, чем занимается и каковы его планы на будущее — все это остается загадкой. Можно лишь констатировать, что внук Примадонны совершенно не стремится к славе, которая сопровождает его знаменитую семью, и всеми силами пытается построить собственную жизнь вдали от прожекторов.* Признан иноагентом в России.
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россия, москва, чикаго, кристина орбакайте, алла пугачева, чикагский университет, мгимо, mercedes
Шоубиз, Россия, Москва, Чикаго, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Чикагский университет, МГИМО, Mercedes

Ислам и миллионные убытки: куда пропал "чеченский" внук Пугачевой

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАлла Пугачева с внуком Дэни Байсаровым
Алла Пугачева с внуком Дэни Байсаровым - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почему Дени Байсаров предпочитает оставаться в тени, куда исчезла его блондинка-невеста, и как парень с военной подготовкой пропал из России после начала мобилизации? Разбираемся в хитросплетениях судьбы звездного наследника.

Мальчик, которого заставили выбирать

Дени Русланович Байсаров родился 10 мая 1998 года в Москве. Сын бизнесмена Руслана Байсарова и поп-дивы Кристины Орбакайте, внук самой Примадонны — его биография с самого начала обещала быть непростой. Когда мальчику исполнилось шесть лет, родители развелись.
В разгар борьбы за опеку суд поставил маленького Дени перед невыносимым выбором: папа или мама? Ребенок выбрал отца — решение, которое Алла Пугачева восприняла как предательство, хотя и пыталась скрыть обиду. Только в 2009 году, когда стороны наконец подписали мировое соглашение, скандальная ситуация утихла.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева
Сегодня 26-летний Дени давно вышел из-под родительского крыла и строит собственную жизнь. Но психологическая травма детства, когда ребенка буквально разрывали, вряд ли прошла бесследно.

"Вылитый Максим!"

Стоит только взглянуть на фото Дени, и невозможно не заметить поразительное сходство с Максимом Галкиным*. Светлые волосы, голубые глаза, улыбка — все напоминает молодую версию супруга Примадонны. И это при том, что биологический отец Дени — чеченский бизнесмен с характерной внешностью.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДени Байсаров - сын бизнесмена Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте - во время пресс-конференции в Москве
Дени Байсаров - сын бизнесмена Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте - во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дени Байсаров - сын бизнесмена Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте - во время пресс-конференции в Москве
"Это же Галкин в молодости!", "Дени – вылитый Максим!", "Не понял: так, а папа кто??" —подобные комментарии сопровождают почти каждую фотографию Байсарова-младшего в социальных сетях. Некоторые интернет-детективы идут дальше, выдвигая теорию о том, что Кристина Орбакайте могла иметь роман с Галкиным* до его отношений с Пугачевой, а Дени — плод этой связи.
Никаких доказательств, разумеется, нет. Кристина никогда не комментировала подобные спекуляции, а сам Дени предпочитает отмалчиваться. Генетика, конечно, штука удивительная. Порой дети бывают похожи на дальних родственников больше, чем на собственных родителей. Но Максим даже не является биологическим родственником Дени... И пока сам молодой человек не прервет молчание, слухи будут только множиться.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте и ее супруг предприниматель Михаил Земцов
Певица Кристина Орбакайте и ее супруг предприниматель Михаил Земцов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Кристина Орбакайте и ее супруг предприниматель Михаил Земцов

От кадетов в Чечне до бизнес-школы в Чикаго

Биография Дени Байсарова — настоящий калейдоскоп неожиданных поворотов. Сначала элитная школа "Президент" возле Рублево-Успенского шоссе, где учатся дети российской элиты. Затем — внезапное решение в 16 лет стать курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне.
"Скажу честно, мне было тяжело, но все, что я там испытал, дает возможность по-новому смотреть на мир", — признавался тогда Дени в своем микроблоге, благодаря Рамзана Кадырова за эту возможность.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
После кадетского корпуса — новый крутой вираж: подготовительные курсы в Оксфорде, затем степень бакалавра и, наконец, в 2021 году — магистратура бизнес-школы при Чикагском университете. Параллельно с учебой Дени пробовал себя в разных сферах: живя в Лондоне, открыл студию арт-терапии, а переехав в 2021 году в Москву, запустил с помощью отца агентство по организации праздников.

Исчезнувшая невеста

О романтических отношениях Дени Байсарова известно удивительно мало для человека из такой знаменитой семьи. Долгое время СМИ связывали его имя с некой Марией, выпускницей МГИМО, с которой он дружил с детства. Периодически в социальных сетях мелькали их совместные фотографии, а в 2021 году интернет взорвался от новости: девушка опубликовала снимок с кольцом. Поклонники решили, что Дени сделал предложение.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
Однако сказочному финалу не суждено было случиться. Вскоре выяснилось, что Дени и Мария просто друзья. Девушка вышла замуж за другого мужчину, а внук Пугачевой вновь скрылся в тени. Он ни словом не прокомментировал эти слухи — молчание стало его излюбленной тактикой.
Новые сплетни появились в 2022 году: якобы у Дени роман с Алиной Шепель, дочерью влиятельной семьи. Но и эта информация не получила подтверждения. Сегодня о личной жизни Байсарова-младшего не известно практически ничего — он не ведет социальные сети и избегает публичности с почти маниакальным упорством.

Мусульманин с "женственными" танцами

Дени Байсаров — мусульманин, как подтвердила сама Кристина Орбакайте в одном из интервью. Он уважает чеченские традиции, владеет лезгинкой и при случае демонстрирует свои танцевальные навыки.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКристина Орбакайте, Алла Пугачева и сын Кристины Дени Байсаров
Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и сын Кристины Дени Байсаров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и сын Кристины Дени Байсаров
Однако именно танцы однажды стали причиной волны странных слухов о нетрадиционной ориентации молодого человека. После публикации семейного видео, где Дени танцевал с мамой, некоторые пользователи сети заметили в его движениях "излишнюю женственность".
Эти инсинуации никогда не получали никаких подтверждений и остались на уровне сплетен. Впрочем, для их опровержения требовалась бы публичная реакция самого Дени, а он, как мы уже знаем, предпочитает не реагировать на досужие домыслы.

Конфликт с Никитой Пресняковым

После начала СВО Кристина и ее старший сын Никита Пресняков уехали в США. Дени остался в России, что привело к охлаждению отношений между братьями. По информации из источников, близких к семье, Никита пытался убедить Дени тоже переехать за океан, но тот отказался. Это стало причиной раскола: сегодня братья практически не общаются. Дени поддерживает связь только с младшей сестрой Клавой — дочерью Кристины от брака с Михаилом Земцовым.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Никита Пресняков
Показательная деталь: в январе 2024 года, когда Михаилу Земцову исполнилось 47 лет, Дени даже не поздравил отчима с днем рождения. Кажется, внук Примадонны четко разграничивает, кого он считает семьей, а кого — нет.

Призыв, который не состоялся

В сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, многие СМИ задались вопросом: а что с Дени Байсаровым? Внук Пугачевой как раз подходил под критерии призыва — молодой мужчина с военной подготовкой.
"24-летний Дени Байсаров теоретически может быть призван на службу. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава — до 50 лет. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою. Вот только большой вопрос — где он находится", — писал в своем телеграм-канале депутат Роман Худяков.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБизнесмен Руслан Байсаров с сыном Дени во время пресс-конференции
Бизнесмен Руслан Байсаров с сыном Дени во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бизнесмен Руслан Байсаров с сыном Дени во время пресс-конференции
Вопрос оказался действительно актуальным. В то время как его старший брат Никита Пресняков спешно покинул страну, Дени сначала демонстрировал патриотичный настрой. Он выкладывал сториз с прогулки по Москве с подписью "люблю столицу", казалось бы, опровергая слухи об эмиграции. Однако вскоре и он пропал из поля зрения.
Дени снова словно испарился из информационного поля: заморозил бизнес в России, забросил социальные сети и исчез из страны. В июне 2023 года Кристина Орбакайте опубликовала фотографию с сыном из Италии.

Жизнь подальше от камер

Сегодня Дени Байсаров — поразительный феномен для представителя звездной династии. Он категорически избегает публичности, не ведет социальные сети и крайне редко появляется на публике. При этом пытается строить собственную карьеру, независимую от знаменитых родственников.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОдин из корпусов школы "Президент" в Одинцовском районе Московской области, где учится сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени
Один из корпусов школы Президент в Одинцовском районе Московской области, где учится сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Один из корпусов школы "Президент" в Одинцовском районе Московской области, где учится сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени
О его текущем бизнесе известно немного. В 2023 году Mash сообщали, что рекламное агентство "Аутерра", которое Дени открыл в Москве, ушло в минус — убыток составил 2,2 миллиона рублей за год. Похоже, предпринимательская жилка, на которую надеялся молодой человек, пока не принесла ожидаемых плодов.
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкБизнесмен Руслан Байсаров
Бизнесмен Руслан Байсаров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Бизнесмен Руслан Байсаров
Летом 2024 года Дени неожиданно "засветился" в новостях, но совсем по другому поводу. По данным Shot его Mercedes-Benz GLE был зафиксирован камерами в Москве — пять штрафов за превышение скорости на проспекте Маршала Жукова. Этот факт подтвердил, что внук Пугачевой все-таки бывает в России, хотя и продолжает избегать внимания СМИ.
Журналисты окрестили его "тайным внуком Пугачевой" — человеком, который не любит камер и социальных сетей, но на дорогах не стесняется нарушать правила. Это, пожалуй, единственное, что мы знаем о его нынешней жизни.
Дени Байсаров встретился с семьей в Париже
Дени Байсаров встретился с семьей в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Дени Байсаров встретился с семьей в Париже
Где именно проживает Дени Байсаров в 2024 году, чем занимается и каковы его планы на будущее — все это остается загадкой. Можно лишь констатировать, что внук Примадонны совершенно не стремится к славе, которая сопровождает его знаменитую семью, и всеми силами пытается построить собственную жизнь вдали от прожекторов.
* Признан иноагентом в России.
 
ШоубизРоссияМоскваЧикагоКристина ОрбакайтеАлла ПугачеваЧикагский университетМГИМОMercedes
 
 
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