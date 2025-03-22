https://ria.ru/20250322/baysarov-2006469540.html

Ислам и миллионные убытки: куда пропал "чеченский" внук Пугачевой

Ислам и миллионные убытки: куда пропал "чеченский" внук Пугачевой - РИА Новости, 22.03.2025

Ислам и миллионные убытки: куда пропал "чеченский" внук Пугачевой

Почему Дени Байсаров предпочитает оставаться в тени, куда исчезла его блондинка-невеста, и как парень с военной подготовкой пропал из России после начала... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:05:00+03:00

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2025-03-22T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почему Дени Байсаров предпочитает оставаться в тени, куда исчезла его блондинка-невеста, и как парень с военной подготовкой пропал из России после начала мобилизации? Разбираемся в хитросплетениях судьбы звездного наследника.Мальчик, которого заставили выбиратьДени Русланович Байсаров родился 10 мая 1998 года в Москве. Сын бизнесмена Руслана Байсарова и поп-дивы Кристины Орбакайте, внук самой Примадонны — его биография с самого начала обещала быть непростой. Когда мальчику исполнилось шесть лет, родители развелись.В разгар борьбы за опеку суд поставил маленького Дени перед невыносимым выбором: папа или мама? Ребенок выбрал отца — решение, которое Алла Пугачева восприняла как предательство, хотя и пыталась скрыть обиду. Только в 2009 году, когда стороны наконец подписали мировое соглашение, скандальная ситуация утихла.Сегодня 26-летний Дени давно вышел из-под родительского крыла и строит собственную жизнь. Но психологическая травма детства, когда ребенка буквально разрывали, вряд ли прошла бесследно."Вылитый Максим!"Стоит только взглянуть на фото Дени, и невозможно не заметить поразительное сходство с Максимом Галкиным*. Светлые волосы, голубые глаза, улыбка — все напоминает молодую версию супруга Примадонны. И это при том, что биологический отец Дени — чеченский бизнесмен с характерной внешностью."Это же Галкин в молодости!", "Дени – вылитый Максим!", "Не понял: так, а папа кто??" —подобные комментарии сопровождают почти каждую фотографию Байсарова-младшего в социальных сетях. Некоторые интернет-детективы идут дальше, выдвигая теорию о том, что Кристина Орбакайте могла иметь роман с Галкиным* до его отношений с Пугачевой, а Дени — плод этой связи.Никаких доказательств, разумеется, нет. Кристина никогда не комментировала подобные спекуляции, а сам Дени предпочитает отмалчиваться. Генетика, конечно, штука удивительная. Порой дети бывают похожи на дальних родственников больше, чем на собственных родителей. Но Максим даже не является биологическим родственником Дени... И пока сам молодой человек не прервет молчание, слухи будут только множиться.От кадетов в Чечне до бизнес-школы в ЧикагоБиография Дени Байсарова — настоящий калейдоскоп неожиданных поворотов. Сначала элитная школа "Президент" возле Рублево-Успенского шоссе, где учатся дети российской элиты. Затем — внезапное решение в 16 лет стать курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне."Скажу честно, мне было тяжело, но все, что я там испытал, дает возможность по-новому смотреть на мир", — признавался тогда Дени в своем микроблоге, благодаря Рамзана Кадырова за эту возможность.После кадетского корпуса — новый крутой вираж: подготовительные курсы в Оксфорде, затем степень бакалавра и, наконец, в 2021 году — магистратура бизнес-школы при Чикагском университете. Параллельно с учебой Дени пробовал себя в разных сферах: живя в Лондоне, открыл студию арт-терапии, а переехав в 2021 году в Москву, запустил с помощью отца агентство по организации праздников.Исчезнувшая невестаО романтических отношениях Дени Байсарова известно удивительно мало для человека из такой знаменитой семьи. Долгое время СМИ связывали его имя с некой Марией, выпускницей МГИМО, с которой он дружил с детства. Периодически в социальных сетях мелькали их совместные фотографии, а в 2021 году интернет взорвался от новости: девушка опубликовала снимок с кольцом. Поклонники решили, что Дени сделал предложение.Однако сказочному финалу не суждено было случиться. Вскоре выяснилось, что Дени и Мария просто друзья. Девушка вышла замуж за другого мужчину, а внук Пугачевой вновь скрылся в тени. Он ни словом не прокомментировал эти слухи — молчание стало его излюбленной тактикой.Новые сплетни появились в 2022 году: якобы у Дени роман с Алиной Шепель, дочерью влиятельной семьи. Но и эта информация не получила подтверждения. Сегодня о личной жизни Байсарова-младшего не известно практически ничего — он не ведет социальные сети и избегает публичности с почти маниакальным упорством.Мусульманин с "женственными" танцамиДени Байсаров — мусульманин, как подтвердила сама Кристина Орбакайте в одном из интервью. Он уважает чеченские традиции, владеет лезгинкой и при случае демонстрирует свои танцевальные навыки.Однако именно танцы однажды стали причиной волны странных слухов о нетрадиционной ориентации молодого человека. После публикации семейного видео, где Дени танцевал с мамой, некоторые пользователи сети заметили в его движениях "излишнюю женственность".Эти инсинуации никогда не получали никаких подтверждений и остались на уровне сплетен. Впрочем, для их опровержения требовалась бы публичная реакция самого Дени, а он, как мы уже знаем, предпочитает не реагировать на досужие домыслы.Конфликт с Никитой ПресняковымПосле начала СВО Кристина и ее старший сын Никита Пресняков уехали в США. Дени остался в России, что привело к охлаждению отношений между братьями. По информации из источников, близких к семье, Никита пытался убедить Дени тоже переехать за океан, но тот отказался. Это стало причиной раскола: сегодня братья практически не общаются. Дени поддерживает связь только с младшей сестрой Клавой — дочерью Кристины от брака с Михаилом Земцовым.Показательная деталь: в январе 2024 года, когда Михаилу Земцову исполнилось 47 лет, Дени даже не поздравил отчима с днем рождения. Кажется, внук Примадонны четко разграничивает, кого он считает семьей, а кого — нет.Призыв, который не состоялсяВ сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, многие СМИ задались вопросом: а что с Дени Байсаровым? Внук Пугачевой как раз подходил под критерии призыва — молодой мужчина с военной подготовкой."24-летний Дени Байсаров теоретически может быть призван на службу. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава — до 50 лет. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою. Вот только большой вопрос — где он находится", — писал в своем телеграм-канале депутат Роман Худяков.Вопрос оказался действительно актуальным. В то время как его старший брат Никита Пресняков спешно покинул страну, Дени сначала демонстрировал патриотичный настрой. Он выкладывал сториз с прогулки по Москве с подписью "люблю столицу", казалось бы, опровергая слухи об эмиграции. Однако вскоре и он пропал из поля зрения.Дени снова словно испарился из информационного поля: заморозил бизнес в России, забросил социальные сети и исчез из страны. В июне 2023 года Кристина Орбакайте опубликовала фотографию с сыном из Италии.Жизнь подальше от камерСегодня Дени Байсаров — поразительный феномен для представителя звездной династии. Он категорически избегает публичности, не ведет социальные сети и крайне редко появляется на публике. При этом пытается строить собственную карьеру, независимую от знаменитых родственников.О его текущем бизнесе известно немного. В 2023 году Mash сообщали, что рекламное агентство "Аутерра", которое Дени открыл в Москве, ушло в минус — убыток составил 2,2 миллиона рублей за год. Похоже, предпринимательская жилка, на которую надеялся молодой человек, пока не принесла ожидаемых плодов.Летом 2024 года Дени неожиданно "засветился" в новостях, но совсем по другому поводу. По данным Shot его Mercedes-Benz GLE был зафиксирован камерами в Москве — пять штрафов за превышение скорости на проспекте Маршала Жукова. Этот факт подтвердил, что внук Пугачевой все-таки бывает в России, хотя и продолжает избегать внимания СМИ.Журналисты окрестили его "тайным внуком Пугачевой" — человеком, который не любит камер и социальных сетей, но на дорогах не стесняется нарушать правила. Это, пожалуй, единственное, что мы знаем о его нынешней жизни.Где именно проживает Дени Байсаров в 2024 году, чем занимается и каковы его планы на будущее — все это остается загадкой. Можно лишь констатировать, что внук Примадонны совершенно не стремится к славе, которая сопровождает его знаменитую семью, и всеми силами пытается построить собственную жизнь вдали от прожекторов.* Признан иноагентом в России.

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