https://ria.ru/20250322/azarov-2006662622.html

Киев понял, что удержать власть сможет только на штыках, заявил Азаров

Киев понял, что удержать власть сможет только на штыках, заявил Азаров - РИА Новости, 22.03.2025

Киев понял, что удержать власть сможет только на штыках, заявил Азаров

Проект закона о применении оружия нацгвардией Украины против мирных протестующих является попыткой украинских властей создать правовую базу для силового... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:57:00+03:00

2025-03-22T14:57:00+03:00

2025-03-22T14:57:00+03:00

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украина

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верховная рада украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Проект закона о применении оружия нацгвардией Украины против мирных протестующих является попыткой украинских властей создать правовую базу для силового подавления протестов, заявил бывший премьер Николай Азаров, по его мнению, киевский режим способен удержать власть только "на штыках". Накануне украинский телеканал "Прямой" сообщил, что Верховная рада на следующей неделе планирует принять законопроект "О внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" , разрешающий применение огнестрельного оружия, БПЛА, боевой техники против участников массовых беспорядков. "Киевский режим прекрасно понимает, что удержаться сможет только на штыках. Поэтому он активно готовит для этого законодательную почву", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, "марионеточная Рада" на следующей неделе планирует проголосовать во втором чтении за проект закона в новой редакции, которая уже прошла одобрение в правоохранительном парламентском комитете. Таким образом, как отмечает Азаров, нацгвардия получит право использовать без предупреждения огнестрельное оружие, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры против митингующих. Также нацгвардия сможет использовать беспилотники, в том числе для наблюдения за митингующими, добавил политик.

https://ria.ru/20250321/zakonoproekt-2006490309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, николай азаров (политик), верховная рада украины, национальная гвардия украины