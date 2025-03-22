Армия Судана вернула контроль над Центральным банком в Хартуме
Армия Судана выбила СБР с территории Центрального банка в Хартуме
© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Армия Судана выбила Силы быстро реагирования (СБР) с территории Центрального банка в Хартуме, сообщает телеканал Al Hadath.
В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций. В пятницу вооруженные силы Судана заявили, что восстановили контроль над президентским дворцом в Хартуме, разбив находившиеся там СБР. Формирования, в свою очередь, выступили с заявлением, что все еще остаются в окрестностях дворца и ведут бои.
"Суданская армия вернула контроль над штаб-квартирой Центрального банка за западе Хартума", - говорится в сообщении телеканала.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ) от января 2024 года, число внутренне перемещенных лиц в Судане из-за конфликта превысило 10 миллионов человек. В сентябре 2024 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек.
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.