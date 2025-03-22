https://ria.ru/20250322/armija-2006634503.html

Армия Судана вернула контроль над Центральным банком в Хартуме

Армия Судана вернула контроль над Центральным банком в Хартуме - РИА Новости, 22.03.2025

Армия Судана вернула контроль над Центральным банком в Хартуме

Армия Судана выбила Силы быстро реагирования (СБР) с территории Центрального банка в Хартуме, сообщает телеканал Al Hadath. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:55:00+03:00

2025-03-22T09:55:00+03:00

2025-03-22T09:55:00+03:00

в мире

судан

хартум (город)

россия

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b9153c2337a4619bba3a17c91767ae3c.jpg

БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Армия Судана выбила Силы быстро реагирования (СБР) с территории Центрального банка в Хартуме, сообщает телеканал Al Hadath. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций. В пятницу вооруженные силы Судана заявили, что восстановили контроль над президентским дворцом в Хартуме, разбив находившиеся там СБР. Формирования, в свою очередь, выступили с заявлением, что все еще остаются в окрестностях дворца и ведут бои. "Суданская армия вернула контроль над штаб-квартирой Центрального банка за западе Хартума", - говорится в сообщении телеканала. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ) от января 2024 года, число внутренне перемещенных лиц в Судане из-за конфликта превысило 10 миллионов человек. В сентябре 2024 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

https://ria.ru/20250125/sudan-1995468581.html

https://ria.ru/20250112/sudan-1993298277.html

судан

хартум (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, хартум (город), россия, международный комитет красного креста (мккк)