В Югре арестовали мужчину, избившего пасынка из-за вейпа
В Югре арестовали мужчину, обвиняемого в избиении пасынка ремнем из-за вейпа
© МВД РоссииПодозреваемый в избиении ребенка в Нижневартовском районе
© МВД России
Подозреваемый в избиении ребенка в Нижневартовском районе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Жителя поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемого в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по региону.
В среду в правоохранительных органах агентству рассказали, что житель Югры избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Судя по показаниям, опубликованным в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего мальчика в кармане зимней куртки вейп, после чего на кухне попытался заставить пасынка его курить. Мужчина признался, что, разозлившись, нанес ему восемь ударов ремешком.
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"По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе также уточнили, что было возбуждено уголовное дело об истязании.
В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что обвиняемый уже был судим за присвоение и растрату. У матери пострадавшего мальчика - восемь детей, в отношении пяти из них она лишена родительских прав, трое живут с ней, отметил источник.