https://ria.ru/20250322/arest-2006660946.html

В Югре арестовали мужчину, избившего пасынка из-за вейпа

В Югре арестовали мужчину, избившего пасынка из-за вейпа - РИА Новости, 22.03.2025

В Югре арестовали мужчину, избившего пасынка из-за вейпа

Жителя поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемого в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, арестовали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:36:00+03:00

2025-03-22T14:36:00+03:00

2025-03-22T14:36:00+03:00

происшествия

ирина волк

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Жителя поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемого в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по региону. В среду в правоохранительных органах агентству рассказали, что житель Югры избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Судя по показаниям, опубликованным в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего мальчика в кармане зимней куртки вейп, после чего на кухне попытался заставить пасынка его курить. Мужчина признался, что, разозлившись, нанес ему восемь ударов ремешком. "По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу", - уточнили в ведомстве. В пресс-службе также уточнили, что было возбуждено уголовное дело об истязании. В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что обвиняемый уже был судим за присвоение и растрату. У матери пострадавшего мальчика - восемь детей, в отношении пяти из них она лишена родительских прав, трое живут с ней, отметил источник.

https://ria.ru/20250320/novoagansk-2006128699.html

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ирина волк, ханты-мансийский автономный округ