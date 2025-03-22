https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html

Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии

Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии - РИА Новости, 22.03.2025

Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии

Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:27:00+03:00

2025-03-22T03:27:00+03:00

2025-03-22T03:27:00+03:00

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, сообщила РИА Новости врач аллерголог иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52 Елена Бобрикова. "Чаще всего наши пациенты жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, затрудненное, учащенное, шумное дыхание. Реже – высыпания на коже, кожный зуд", - рассказала Бобрикова. По ее словам, эти симптомы имеют сезонный характер и аллергики "со стажем" четко могут связать начало появления симптомов и наступление сезона пыления причинно-значимых аллергенов.

https://realty.ria.ru/20250320/vrach-2005912328.html

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