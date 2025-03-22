Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии - РИА Новости, 22.03.2025
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии
Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:27:00+03:00
2025-03-22T03:27:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4e8801c016681f5ff7278ef10e643d7e.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, сообщила РИА Новости врач аллерголог иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52 Елена Бобрикова. "Чаще всего наши пациенты жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, затрудненное, учащенное, шумное дыхание. Реже – высыпания на коже, кожный зуд", - рассказала Бобрикова. По ее словам, эти симптомы имеют сезонный характер и аллергики "со стажем" четко могут связать начало появления симптомов и наступление сезона пыления причинно-значимых аллергенов.
https://realty.ria.ru/20250320/vrach-2005912328.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_b2f5784cc190992aa4d1287f0ad3e084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии

Врач Бобрикова: пациенты с сезонной аллергией жалуются на заложенность носа

© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, сообщила РИА Новости врач аллерголог иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52 Елена Бобрикова.
"Чаще всего наши пациенты жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, затрудненное, учащенное, шумное дыхание. Реже – высыпания на коже, кожный зуд", - рассказала Бобрикова.
По ее словам, эти симптомы имеют сезонный характер и аллергики "со стажем" четко могут связать начало появления симптомов и наступление сезона пыления причинно-значимых аллергенов.
Девушка с носовым платком - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Врач предупредила об опасности ранней весны для аллергиков
20 марта, 03:00
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала