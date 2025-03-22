https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии - РИА Новости, 22.03.2025
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии
Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:27:00+03:00
2025-03-22T03:27:00+03:00
2025-03-22T03:27:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4e8801c016681f5ff7278ef10e643d7e.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, сообщила РИА Новости врач аллерголог иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52 Елена Бобрикова. "Чаще всего наши пациенты жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, затрудненное, учащенное, шумное дыхание. Реже – высыпания на коже, кожный зуд", - рассказала Бобрикова. По ее словам, эти симптомы имеют сезонный характер и аллергики "со стажем" четко могут связать начало появления симптомов и наступление сезона пыления причинно-значимых аллергенов.
https://realty.ria.ru/20250320/vrach-2005912328.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_b2f5784cc190992aa4d1287f0ad3e084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии
Врач Бобрикова: пациенты с сезонной аллергией жалуются на заложенность носа
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, сообщила РИА Новости врач аллерголог иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52 Елена Бобрикова.
"Чаще всего наши пациенты жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, затрудненное, учащенное, шумное дыхание. Реже – высыпания на коже, кожный зуд", - рассказала Бобрикова.
По ее словам, эти симптомы имеют сезонный характер и аллергики "со стажем" четко могут связать начало появления симптомов и наступление сезона пыления причинно-значимых аллергенов.