https://ria.ru/20250322/aktivy-2006625123.html

Экономист оценил шансы Запада отобрать у России замороженные резервы

Экономист оценил шансы Запада отобрать у России замороженные резервы - РИА Новости, 22.03.2025

Экономист оценил шансы Запада отобрать у России замороженные резервы

Шансы отобрать у России замороженные на Западе активы совершенно мизерные, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:26:00+03:00

2025-03-22T07:26:00+03:00

2025-03-22T16:22:00+03:00

экономика

россия

бельгия

украина

ренессанс капитал

евросоюз

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Шансы отобрать у России замороженные на Западе активы совершенно мизерные, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин."Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, замороженные Западом за рубежом, на данный момент совершенно мизерные. Большая часть этих средств находится в Бельгии, под бельгийской юрисдикцией, которая отказывается экспроприировать российские деньги. Во всяком случае, пока", — сказал он. По словам Кузьмина, дело не в симпатиях к Москве."Просто Бельгия опасается проблем, связанных в данном случае с краеугольным принципом неприкосновенности собственности, нарушение которого подорвет доверие к ее финансовым институтам", — уточнил собеседник агентства.При этом, полагает он, давление на Бельгию будет сохраняться, пока продолжается конфликт на Украине."Во всяком случае, со стороны ЕС. Что касается Вашингтона, то он вроде бы сегодня меняет свое отношение к Москве", — заключил эксперт.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html

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экономика, россия, бельгия, украина, ренессанс капитал , евросоюз