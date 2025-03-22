https://ria.ru/20250322/aeroport-2006691134.html
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 22.03.2025
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:04:00+03:00
2025-03-22T19:04:00+03:00
2025-03-22T19:13:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18.36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006687101.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Казани