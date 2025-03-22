https://ria.ru/20250322/aeroport-2006691134.html

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 22.03.2025

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:04:00+03:00

2025-03-22T19:04:00+03:00

2025-03-22T19:13:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18.36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006687101.html

казань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)