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Аэропорт "Хитроу" вернулся к штатной работу - РИА Новости, 22.03.2025
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12:33 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/aeroport-2006648062.html
Аэропорт "Хитроу" вернулся к штатной работу
Аэропорт "Хитроу" вернулся к штатной работу - РИА Новости, 22.03.2025
Аэропорт "Хитроу" вернулся к штатной работу
Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу" сообщил о возвращении к полноценной работе в штатном режиме после обесточивания накануне из-за пожара на... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:33:00+03:00
2025-03-22T12:33:00+03:00
в мире
великобритания
british airways
закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу" сообщил о возвращении к полноценной работе в штатном режиме после обесточивания накануне из-за пожара на электрической подстанции. "Полеты возобновились в "Хитроу", и мы открыты и работаем в полном объёме. Все терминалы и все парковки в "Хитроу" открыты", - говорится в сообщении авиагавани в соцсети X. Помимо этого, аэропорт привлек к работе сотни дополнительных сотрудников и добавил несколько рейсов в расписание на субботу, чтобы иметь возможность обслужить 10 тысяч дополнительных пассажиров. Несмотря на это, некоторые перебои в авиасообщении могут всё ещё сохраняться из-за массового перенаправления самолетов в другие аэропорты накануне. В частности, компания British Airways ожидает выполнения своего расписания только на 85%, около 90 рейсов будут отменены или сильно задержаны, сообщает телеканал Sky News. По словам главы авиакомпании Шона Дойла, последствия произошедшего будут ощущаться на протяжении ещё нескольких дней. Накануне аэропорт "Хитроу" оказался обесточен из-за пожара на расположенной неподалеку подстанции. Закрытие авиагавани затронуло более 1,3 тысячи рейсов. Помимо этого, без света также остались тысячи домов. В пятницу вечером аэропорт сообщил о возобновлении полетов в ограниченном режиме и о планах вернуться к полноценной работе в субботу. "Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
https://ria.ru/20250322/khitrou-2006613067.html
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в мире, великобритания, british airways, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
В мире, Великобритания, British Airways, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
Аэропорт "Хитроу" вернулся к штатной работу

Аэропорт "Хитроу" полностью возобновил работу после пожара на подстанции

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкДиспетчерская вышка аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Диспетчерская вышка аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу" сообщил о возвращении к полноценной работе в штатном режиме после обесточивания накануне из-за пожара на электрической подстанции.
"Полеты возобновились в "Хитроу", и мы открыты и работаем в полном объёме. Все терминалы и все парковки в "Хитроу" открыты", - говорится в сообщении авиагавани в соцсети X.
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"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции
Вчера, 01:29
Помимо этого, аэропорт привлек к работе сотни дополнительных сотрудников и добавил несколько рейсов в расписание на субботу, чтобы иметь возможность обслужить 10 тысяч дополнительных пассажиров.
Несмотря на это, некоторые перебои в авиасообщении могут всё ещё сохраняться из-за массового перенаправления самолетов в другие аэропорты накануне. В частности, компания British Airways ожидает выполнения своего расписания только на 85%, около 90 рейсов будут отменены или сильно задержаны, сообщает телеканал Sky News. По словам главы авиакомпании Шона Дойла, последствия произошедшего будут ощущаться на протяжении ещё нескольких дней.
Накануне аэропорт "Хитроу" оказался обесточен из-за пожара на расположенной неподалеку подстанции. Закрытие авиагавани затронуло более 1,3 тысячи рейсов. Помимо этого, без света также остались тысячи домов. В пятницу вечером аэропорт сообщил о возобновлении полетов в ограниченном режиме и о планах вернуться к полноценной работе в субботу.
"Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
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В миреВеликобританияBritish AirwaysЗакрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
 
 
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