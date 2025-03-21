Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине - РИА Новости, 21.03.2025
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине
Владимир Зеленский отверг идею о создании на Украине миротворческой миссии под эгидой ООН. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:03:00+03:00
2025-03-21T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
владимир зеленский
эммануэль макрон
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг идею о создании на Украине миротворческой миссии под эгидой ООН. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua"."Мы не рассматриваем ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", — сказал он.Накануне газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину.Ранее агентство Bloomberg писало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Кремль не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html
https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_096516c4f5aa1804388936e36a1add44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Россия, Франция
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине

Зеленский отверг идею Макрона о миротворцах под эгидой ООН на Украине

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг идею о создании на Украине миротворческой миссии под эгидой ООН. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
"Мы не рассматриваем ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине
Вчера, 16:24
Накануне газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Кремль не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Маскировался под куст: кадры с солдатом ВСУ, который бежал из курского приграничья - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области
Вчера, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала