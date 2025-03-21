https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html

Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине

Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине - РИА Новости, 21.03.2025

Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине

Владимир Зеленский отверг идею о создании на Украине миротворческой миссии под эгидой ООН. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:03:00+03:00

2025-03-21T19:03:00+03:00

2025-03-21T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг идею о создании на Украине миротворческой миссии под эгидой ООН. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua"."Мы не рассматриваем ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", — сказал он.Накануне газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину.Ранее агентство Bloomberg писало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Кремль не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html

https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html

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в мире, украина, оон, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, франция