https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html

На Западе сделали заявление о Зеленском после удара Киева по ГИС "Суджа"

На Западе сделали заявление о Зеленском после удара Киева по ГИС "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025

На Западе сделали заявление о Зеленском после удара Киева по ГИС "Суджа"

Владимиру Зеленскому нельзя доверять, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х после удара ВСУ по газораспределительной станции "Суджа". РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:22:00+03:00

2025-03-21T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нельзя доверять, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х после удара ВСУ по газораспределительной станции "Суджа"."Украинцы нанесли удар по ГИС "Суджа", через которую газ поставляется в Европу. <…> Зеленскому нельзя доверять", — написал Боуз.Кроме того, как подчеркнул журналист, ошибочно верить в то, что киевский режим согласится с условием мирной сделки, предусматривающим выборы на Украине.Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила в пятницу РИА Новости, что ВСУ произвели в четверг целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа". По ее данным, как установлено следствием, 20 марта военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате этого объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению, добавила Петренко.Поставки газа через станцию продолжались до начала этого года, когда он прекратился из-за отказа Киева продлить договор о транзите. Этот маршрут оставался последним для поставок газа из России через Украину в Европу.

https://ria.ru/20250321/miroshnik-2006430620.html

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