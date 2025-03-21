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На Западе вышли из себя после слов Зеленского о Крыме
На Западе вышли из себя после слов Зеленского о Крыме - РИА Новости, 21.03.2025
На Западе вышли из себя после слов Зеленского о Крыме
Глава киевского режима находился под воздействием веществ, когда врал об отсутствии туристов в Крыму, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:00:00+03:00
2025-03-21T05:00:00+03:00
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МОСКВА 21 мар — РИА Новости. Глава киевского режима находился под воздействием веществ, когда врал об отсутствии туристов в Крыму, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа"."<…> (Зеленский. — Прим. ред.) снова был под волшебным порошком. На этот раз он врет про Крым", — написал Боуз.Журналист указал, что, вопреки словам Зеленского, только в 2024 году полуостров посетили шесть миллионов туристов.В Минэкономразвития, комментируя высказывание главы киевского режима, сообщили, что Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки. Реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006342443.html
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украина, россия, чей боуз
Украина, Россия, Чей Боуз
На Западе вышли из себя после слов Зеленского о Крыме
Журналист Боуз раскритиковал слова Зеленского о туристах в Крыму