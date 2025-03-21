https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006345785.html

В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка

В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка - РИА Новости, 21.03.2025

В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка

Ответственность за вторжение в Курскую область и полный провал этой авантюры лежит исключительно на Владимире Зеленском и его окружении, пишет польский портал... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T01:56:00+03:00

2025-03-21T01:56:00+03:00

2025-03-21T01:56:00+03:00

курская область

польша

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ответственность за вторжение в Курскую область и полный провал этой авантюры лежит исключительно на Владимире Зеленском и его окружении, пишет польский портал Mysl Polska."Бремя ответственности за растрату этого потенциала, потери в людях и технике лежит не на украинских солдатах и ​​командирах среднего звена <…>, а исключительно на президенте Владимире Зеленском и его окружении с Банковой", — говорится в публикации.Автор статьи подчеркивает, что вторжение в Курскую область было бесполезным с точки зрения военной стратегии и имело под собой исключительно политические мотивы."Потенциал лучших, хорошо подготовленных, опытных украинских подразделений и используемая там техника, предоставленная странами НАТО, могли бы быть гораздо эффективнее использованы для ведения оборонительных операций против российской армии на Донбассе, в Запорожье и Харьковской области", — пояснил он.Более того, в материале поясняется, что по всем принципам военного искусства украинские боевики должны были быть выведены не менее четырех месяцев назад, но отсутствие своевременного приказала лишь приближало их полное поражение.Шестого августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В начале марта они перешли в масштабное наступление и, согласно сводкам Минобороны, за неделю освободили 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.Президент США Дональд Трамп 14 марта попросил российского коллегу Владимира Путина пощадить украинских военнослужащих, полностью окруженных в Курской области. Путин ответил, что для этого киевские власти должны приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.

https://ria.ru/20250320/peremirie-2006336176.html

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

https://ria.ru/20250319/putin-2005971037.html

курская область

польша

донбасс

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курская область, польша, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины