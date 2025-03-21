В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка
MP: Зеленский несет ответственность за разгром ВСУ в Курской области
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ответственность за вторжение в Курскую область и полный провал этой авантюры лежит исключительно на Владимире Зеленском и его окружении, пишет польский портал Mysl Polska.
«
"Бремя ответственности за растрату этого потенциала, потери в людях и технике лежит не на украинских солдатах и командирах среднего звена <…>, а исключительно на президенте Владимире Зеленском и его окружении с Банковой", — говорится в публикации.
Автор статьи подчеркивает, что вторжение в Курскую область было бесполезным с точки зрения военной стратегии и имело под собой исключительно политические мотивы.
"Потенциал лучших, хорошо подготовленных, опытных украинских подразделений и используемая там техника, предоставленная странами НАТО, могли бы быть гораздо эффективнее использованы для ведения оборонительных операций против российской армии на Донбассе, в Запорожье и Харьковской области", — пояснил он.
Более того, в материале поясняется, что по всем принципам военного искусства украинские боевики должны были быть выведены не менее четырех месяцев назад, но отсутствие своевременного приказала лишь приближало их полное поражение.
На Западе одной фразой описали операцию "Поток"
13 марта, 06:01
Шестого августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В начале марта они перешли в масштабное наступление и, согласно сводкам Минобороны, за неделю освободили 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
Президент США Дональд Трамп 14 марта попросил российского коллегу Владимира Путина пощадить украинских военнослужащих, полностью окруженных в Курской области. Путин ответил, что для этого киевские власти должны приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.