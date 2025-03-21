Рейтинг@Mail.ru
В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006345785.html
В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка
В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка - РИА Новости, 21.03.2025
В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка
Ответственность за вторжение в Курскую область и полный провал этой авантюры лежит исключительно на Владимире Зеленском и его окружении, пишет польский портал... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T01:56:00+03:00
2025-03-21T01:56:00+03:00
курская область
польша
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004187222_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_708fb9ec801427123c248fe9e754c705.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ответственность за вторжение в Курскую область и полный провал этой авантюры лежит исключительно на Владимире Зеленском и его окружении, пишет польский портал Mysl Polska."Бремя ответственности за растрату этого потенциала, потери в людях и технике лежит не на украинских солдатах и ​​командирах среднего звена &lt;…&gt;, а исключительно на президенте Владимире Зеленском и его окружении с Банковой", — говорится в публикации.Автор статьи подчеркивает, что вторжение в Курскую область было бесполезным с точки зрения военной стратегии и имело под собой исключительно политические мотивы."Потенциал лучших, хорошо подготовленных, опытных украинских подразделений и используемая там техника, предоставленная странами НАТО, могли бы быть гораздо эффективнее использованы для ведения оборонительных операций против российской армии на Донбассе, в Запорожье и Харьковской области", — пояснил он.Более того, в материале поясняется, что по всем принципам военного искусства украинские боевики должны были быть выведены не менее четырех месяцев назад, но отсутствие своевременного приказала лишь приближало их полное поражение.Шестого августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В начале марта они перешли в масштабное наступление и, согласно сводкам Минобороны, за неделю освободили 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.Президент США Дональд Трамп 14 марта попросил российского коллегу Владимира Путина пощадить украинских военнослужащих, полностью окруженных в Курской области. Путин ответил, что для этого киевские власти должны приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.
https://ria.ru/20250320/peremirie-2006336176.html
https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html
https://ria.ru/20250319/putin-2005971037.html
курская область
польша
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004187222_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6c7d4bbdffd1b3b0652c94f875216731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, польша, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Курская область, Польша, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Польше набросились на Зеленского после безрассудного поступка

MP: Зеленский несет ответственность за разгром ВСУ в Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ответственность за вторжение в Курскую область и полный провал этой авантюры лежит исключительно на Владимире Зеленском и его окружении, пишет польский портал Mysl Polska.
«
"Бремя ответственности за растрату этого потенциала, потери в людях и технике лежит не на украинских солдатах и ​​командирах среднего звена <…>, а исключительно на президенте Владимире Зеленском и его окружении с Банковой", — говорится в публикации.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России
Вчера, 23:25
Автор статьи подчеркивает, что вторжение в Курскую область было бесполезным с точки зрения военной стратегии и имело под собой исключительно политические мотивы.
"Потенциал лучших, хорошо подготовленных, опытных украинских подразделений и используемая там техника, предоставленная странами НАТО, могли бы быть гораздо эффективнее использованы для ведения оборонительных операций против российской армии на Донбассе, в Запорожье и Харьковской области", — пояснил он.
Более того, в материале поясняется, что по всем принципам военного искусства украинские боевики должны были быть выведены не менее четырех месяцев назад, но отсутствие своевременного приказала лишь приближало их полное поражение.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На Западе одной фразой описали операцию "Поток"
13 марта, 06:01
Шестого августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В начале марта они перешли в масштабное наступление и, согласно сводкам Минобороны, за неделю освободили 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
Президент США Дональд Трамп 14 марта попросил российского коллегу Владимира Путина пощадить украинских военнослужащих, полностью окруженных в Курской области. Путин ответил, что для этого киевские власти должны приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.
Путин: Наши войска завершают разгром группировки войск противника в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин
19 марта, 14:17
 
Курская областьПольшаДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала