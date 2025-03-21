https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006344458.html

В Крыму назвали весенним обострением слова Зеленского о полуострове

В Крыму назвали весенним обострением слова Зеленского о полуострове - РИА Новости, 21.03.2025

В Крыму назвали весенним обострением слова Зеленского о полуострове

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал весенним обострением заявление Владимира Зеленского, что... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T01:37:00+03:00

2025-03-21T01:37:00+03:00

2025-03-21T01:37:00+03:00

россия

украина

севастополь

владимир зеленский

роман чегринец

сергей аксенов (политик)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал весенним обострением заявление Владимира Зеленского, что полуостров якобы "умирает" без Украины. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". "Налицо явное весенние обострение у Зеленского. То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идет с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период, не говоря уже о более чем в три раза возросшем туристическом потоке. Все это легко проверить по видео и фото с переполненными пляжами в летний сезон", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, подобные заявления Зеленского рассчитаны на "людей с синдромом прибалта, готовых верить в любую русофобскую чушь". "Любой здравомыслящий человек легко проверит эту информацию и поймет, что заявление Зеленского - бред", - сказал Чегринец. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250316/territorii-2005328405.html

https://ria.ru/20250312/zakharova-2004624263.html

россия

украина

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, роман чегринец, сергей аксенов (политик), оон